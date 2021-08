Co se děje v Afghánistánu? Přinášíme souhrn textů a nejdůležitějších informací

Situaci v Afghánistánu podrobně sledujeme v online reportáži, všechny krátké zprávy k tématu najdete v aplikaci Minuta N.

Studio N: Kábul padl. Tálibán převzal moc nad Afghánistánem. Radikální hnutí má pod kontrolou téměř celý Afghánistán. Takovou rychlost nikdo nečekal. Hostem Studia N je reportérka Petra Procházková.

Komentář Andreje Bána: Před deseti lety se zdálo, že se Afghánistán vydal cestou míru a prosperity. Dnes se spojenci vycvičení vojáci a policisté houfně vzdávali Tálibánu bez boje.

Převrat v Afghánistánu z amerického pohledu: Ještě v úterý zástupci americké armády tvrdili, že bude trvat měsíce, než se Kábul ocitne v ohrožení. Nekompromisní ovládnutí země Tálibánem o pět dní později ukazuje, jak osudně se mýlili, vysvětluje Jana Ciglerová.

Kábul se probudil do staronové éry. Tálibán zabouchal na vrata afghánské metropole a ta se po chvíli otevřela dokořán. Desítky tisíc lidí se začaly překotně balit a vrhly se v panice k letišti, píše Petra Procházková.

Analýza: Své afghánské spolupracovníky ze země už evakuují Spojené státy, stejný krok činí Británie a Dánsko, chystá se Španělsko a Švédsko. Česká republika pomoc schválila, její forma však byla nejasná. Srovnali jsme přístup středoevropských zemí k evakuaci spolupracovníků z Afghánistánu.

Jak na evakuaci Afghánců reaguje Dánsko, které v zemi mělo stovky vojáků bojujících proti terorismu? Po diskusích v parlamentu vláda dosáhla dohody a evakuuje 45 překladatelů, pracovníků ambasády a jejich nejbližší rodiny. Dohromady jde zhruba o 200 lidí. Ne všichni jsou ale s dohodou spokojeni, popisuje z Dánska Albína Mrázová.

Ministerstvo obrany před pádem Kábulu řešilo, jak podpořit afghánské tlumočníky, kteří v minulosti spolupracovali s českými vojáky a které hnutí Tálibán ohrožuje. Ze dvou už dřív zmiňovaných možností pomoci měla být primární ta finanční, resort ale nevyloučil ani přesun do Česka.

Volání Afghánců o pomoc prostřednictvím sociálních sítí z vlasti obsazované hnutím Tálibán zdokumentovala Petra Procházková.

Tálibové postupovali Afghánistánem rychleji, než se čekalo. Velká města padla do rukou fundamentalistů, přibylo zavražděných a unesených. Část Afghánců uprchla z měst, která padla do rukou rebelů, většinou do Kábulu nebo za hranice, dokud to ještě bylo možné. Situaci čtyři dny před pádem Kábulu rozebrali ve Studiu N Filip Titlbach a válečná reportérka Petra Procházková.

Návrat Tálibánu ovlivnil i práci neziskových organizací. Člověk v tísni stáhl z Afghánistánu kvůli postupu Tálibánu své mezinárodní pracovníky. Evakuaci popsal Deníku N Tomáš Kocian, který má na starosti humanitární projekty na Blízkém východě.

Analýza Petry Procházkové: Mnozí Afghánci se budou chtít pomstít, a to nejen svým nepřátelům v Afghánistánu. Nové vládce vítají zvláště ti, které tálibové propouštějí z věznic.

Komentář Jana Wirnitzera: Nemine den, abych neměl v některé z šifrovaných komunikací anglicky psaný dotaz: „Tak co, co vaše vláda? Přece jste rozhodli, že nám pomůžete. Doufám, že to brzy začne. Radši nevycházím z domu.“ Je těžké afghánským tlumočníkům vysvětlovat, že titulky o vládním rozhodnutí jim pomoci nemusejí znamenat to, čím se zdají být.

Rozhovor: Zdravotní sestra Katarína Madejová je v Afghánistánu dva měsíce. Byla na misi v Jižním Súdánu, v Sýrii, teď v jedné nejnebezpečnějších zemí světa. Co na to její rodina? „Abych se sbalila a jela domů,“ vysvětlovala s nadsázkou.

Pohled odborníka na střední Asii: Svět čeká, že se v Afghánistánu bude opakovat krvavá občanská válka z 90. let, která skončí nastolením chalífátu, opětným uzavřením žen v domech a kamenováním nevěrnic. Expert na radikální islám profesor Rustam Burnašev z kazašsko-německé univerzity v Almaty popisuje, jak se tálibové mění, ale proč by emancipované ženy přece jen už měly balit kufry.

Prosby afghánských tlumočníků: Souběžně se stažením vojáků mezinárodních sil propukly v Afghánistánu chaos a obavy z rychle sílícího hnutí Tálibán. Na ráně byli i tlumočníci mezinárodních sil, které islamisté vnímají jako vlastizrádce. Na Deník N se obrátilo osm mužů, kteří píšou: „Češi nás tu nechali, v Afghánistánu nám hrozí smrt, pomozte nám.“ Úřady tvrdily, že program pro tlumočníky chystají, detaily ale nesdělily.

Jaký vliv bude mít stažení Západu z Afghánistánu na Írán? Odchod Američanů a dalších vojáků pod praporem NATO z Afghánistánu naplní mimo jiné i jeden z deklarovaných cílů íránské zahraniční politiky, která vnímá vojenskou přítomnost západních států na Blízkém východě jako katalyzátor nestability a teroru. Jenže s odchodem amerických rivalů mohou na scénu přijít jiní nepřátelé Islámské republiky, takže vrcholící stahování západních jednotek může Teheránu přinést Pyrrhovo vítězství.

Měsíc před pádem Kábulu: Tálibové v polovině července tvrdili, že kontrolují 85 procent afghánského území. Rusové evakuovali své diplomaty a středoasijské republiky opevňovaly jižní hranice. Američané dokázali nemožné – Afghánce poslali smočit se do řeky, do které už párkrát vstoupili, vysvětluje Petra Procházková.

Začátkem léta mluvila Organizace spojených národů o katastrofických scénářích, američtí generálové o občanské válce a tajné služby předvídaly, že afghánská vláda možná vydrží už jen půl roku. Jejich odhad přesný nebyl.