Tálibán vyhrál válku nad západní představou o správném světě

První tálib se účastní rozhovorů v Kataru, kde žije už 15 let. Druhý je polní velitel, který vedl do boje kolem 300 ozbrojenců. A každý z nich má úplně odlišné představy o tom, jak má vypadat afghánský chalífát, který by měl být vyhlášen v nejbližších dnech.

Reportérce BBC Jaldě Hakimové se podařilo oba vyzpovídat.

Velitel Maulena Mohamed obsadil provincii Hilmand. Když se ho novinářka ptá, jaké tresty chce zavést za krádež a nevěru, s klidem opáčí: „To přece jasně stojí v koránu! Za některé krádeže je předepsáno useknout ruku nebo nohu v kotníku. A nevěrného je třeba