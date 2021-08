Komunitní zahradou k lepšímu světu? Prozaička Viktorie Hanišová tentokrát v roli reportérky

Co může udělat běžný městský člověk, který chce zlepšit místo, ve kterém žije? Na to se dnes mnozí ptají alespoň teoreticky, ale někteří v tomto směru přistoupili k vlastním praktickým aktivitám. Obecně jde častěji o ženy, mladší ročníky a lidi s vyšším vzděláním. Jejich pestrou škálu ukazuje kniha rozhovorů Beton a hlína: Rozhovory o šetrnosti a udržitelnosti ve městě.

Prozaička Viktorie Hanišová v ní dává hlas zdejším členům a hlavně členkám komunitních zahrad, průkopníkům guerilla gardeningu, městským včelařkám, organizátorům kompostovacích systémů, provozovatelům bezobalového obchodu, lidem mapujícím místa s volně dostupným ovocem či jiným, kteří prosazují záchranu (nejen) starého nábytku a jeho navrácení zpět do každodenního koloběhu.

Hanišová nejprve chtěla sepsat dystopický román o suchu a povodních. Po pár týdnech psaní ale výsledek zhodnotila jako neslavný: text šustil papírem a celé vyznění bylo trapné. Po čase tedy záměr přehodnotila: „Nemusím přece nutně psát něco nového, od toho je tu spousta povolanějších, zkušenějších a následováníhodnějších jedinců. Vždyť jsem jak žába na prameni, mám kolem sebe tolik lidí, kteří vymysleli a založili projekty, jež prospívají životnímu prostředí.“ Přitom ale mimo komunitu lidí, kteří se aktivně angažují, jejich projekty zná jen málokdo.

Dnes sice už skoro každý tuší, co je to komunitní zahrada, ale kolik lidí ví i to, že se na komunitních zahradách také chovají zvířata, která se dají „adoptovat“? Vědí lidé, co to je sdílená dílna a z jakých principů vychází cirkulární ekonomika nebo uzavřený cyklus jídla? Jsou obyvatelé města obeznámení s tím, že bioprodukty lze jednoduše koupit přímo od místních zemědělců, aniž pro ně musí jezdit autem za město?

Kniha přibližuje, jak se daní jedinci k těmto aktivitám dostávali, přičemž minimálně někteří z nich se přiznávají, že