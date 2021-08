Večer si před dům vytáhnou židli a klábosí se sousedy: španělská tradice cílí na seznam UNESCO

Andalusie je jediný evropský region, jehož pobřeží omývají vody Středozemního moře i Atlantského oceánu. Setkávají se v Gibraltarském průlivu, přes který je to tak blízko do Maroka, že v letních měsících do Andalusie dosáhne horký saharský vítr.

„V létě je neskutečně teplo, běžně takových 40 stupňů,“ líčí čerstvý čtyřicátník Óscar, který se narodil a vyrostl v malé vesnici nedaleko andaluského města Huelva.

„K tomu ten saharský vítr… Když během oběda omylem otevřeš dveře, už ten horký vzduch nevyvětráš,“ dodává. Každému tyká. V Andalusii se vyká jen starým lidem.

Během dne tak Andalusie spí a probírá se až navečer. Dodnes převážně zemědělská oblast bez nadbytku pracovních možností vždy patřila k nejchudším španělským regionům. Večerní zábavou proto byly charlas al fresco neboli