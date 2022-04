Kolik stojí propadlíci? Až 18 miliard ročně tratí stát na nevzdělanosti chudých dětí

Když se narodíte v chudé rodině v okrajovém regionu Česka, máte násobně vyšší pravděpodobnost, že také skončíte bez vzdělání. Jsou to spojené nádoby: chudí rodiče jsou většinou nevzdělaní a nemohou proto dětem pomáhat s učením. Často mají problémy s bydlením, které je ke klidnému učení dětí potřeba. A také s exekucemi, jež znamenají velký psychický stres pro celou rodinu. Vzdělání je ale zároveň nejjistější cestou k úspěchu, dobrému životu a vyššímu platu. Z něj pak také jde více daní do státního rozpočtu. Čím víc nevzdělaných dětí dnes máme, tím chudší bude celé Česko za deset či dvacet let.

Chudoba v nejširším slova smyslu má nejvýraznější dopad právě ve školství. Děti ze znevýhodněných rodin totiž ve škole častěji propadají v chudých regionech. Pokud jsou rodiče v exekuci a bydlí na ubytovně, mají jejich děti menší pravděpodobnost, že se dostanou dál než na konec základní školy; a pokud ano, skončí spíše s výučním listem než s maturitní zkouškou.

Kdybychom chtěli vyjádřit v penězích, o kolik stát přichází, když chudé děti nechává bez vzdělání, stačí jedno číslo: zvýšení studijních výsledků nejslabších žáků by mohlo Česku podle odhadů přinést v průměru osmnáct miliard korun ročně.

Na nevzdělaných dětech stát navíc ušetří jen v krátkodobém horizontu. Nemusí sice vynakládat peníze na doučování, sociální práci s rodinou nebo dávky na školní pomůcky pro propadlíky, které nepodporuje v docházení do školy rodina. Podle mnoha výzkumů pak ale tyto děti v dospělosti častěji pobírají různé sociální dávky, ocitají se ve vězení či odkládají své potomky do dětských domovů. Častěji padají do dluhů, a tedy do šedé ekonomiky, v rámci níž neodvádějí státu daně. V konečném součtu tak vyjde daňového poplatníka každé dítě, které nedokončí devátou třídu nebo střední školu, mnohonásobně dráž. Krátce řečeno: nevzdělanost a chudoba se nevyplatí nikomu.

Aby se tyto děti dostaly z chudoby díky vzdělání, jsou v jejich životě klíčové dva okamžiky: chodit aspoň dva roky do mateřské školy a dokončit střední školu s maturitou.

Jak ukazují kvalifikované ekonomické odhady, kdyby se