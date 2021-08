Kábul padl. Tálibové tvrdí, že se mstít nebudou, ale nikdo jim nevěří

Kábul se dnes probudil do staronové éry. Tálibán zabouchal na vrata afghánské metropole a ta se po chvíli dokořán otevřela. Desítky tisíc lidí se začaly překotně balit. A vrhly se v panice k letišti.

„Dál ne. Nejste na seznamu!“

„My jsme na seznamu!“ ozývá se z davu mnoho hlasů, které nechtějí čekat na to, zda Tálibán splní své sliby o mírném převzetí moci a shovívavosti vůči všem občanům i cizincům, nevěřícím i jinověrcům, ženám i vojákům vládních vojsk.

Před mezinárodním letištěm v Kábulu jsou tisíce lidí. S kufry, ranci a pasy. Dětmi. Domácí mazlíčci byli ponecháni tálibům napospas. Vidět je není u nikoho z těch, kdo se snaží dostat do některého z letadel, buď do Evropy, nebo do Indie či Pákistánu.

Většina rodin má ve svém středu někoho, kdo pracoval pro některou z mnoha mezinárodních organizací působících v posledních 20 letech v Afghánistánu nebo na některém z velvyslanectví. V davu jsou i ti, koho o víkendu na seznam vyvolených zařadila česká vláda. Jak se objevovaly zprávy o blížícím se Tálibánu