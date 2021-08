Notes: O normálním šílenství, soudruzích v plavkách i ekoinflaci

Parťáci Zátopkovi. Jestli vám něco ke konci pracovního týdne opravdu vřele doporučuji, je to rozhovor kolegyně Lenky Vrtiškové Nejezchlebové s Marthou Issovou, která se v poslední filmové roli proměnila ve zlatou oštěpařku Danu Zátopkovou. V interview vypráví, jaká pro ni tahle cesta byla i co si z ní – krom tréninků v hodu oštěpem – odnesla.

„Co vím stoprocentně, bylo to velmi autentický, že o něm mluvila s obrovskou láskou a obdivem. A jako ke sportovci k němu vzhlížela. To určitě nebylo hraný. Byla v tom velká láska a pýcha na to, co dokázal. Na jeho houževnatost, zaťatost. Měli se rádi a byli parťáci,“ vzpomíná herečka na setkání se sportovkyní a její vyprávění o manželovi.

Překladatelé zamíří do Dánska. Do evakuace afghánských překladatelů před sílícím Tálibánem se zapojí jako první země EU Dánsko. Tamní vláda se dohodla na tom, že evakuuje 45 překladatelů, pracovníků ambasády a jejich nejbližší rodiny. Dohromady jde zhruba o 200 lidí a v článku krok rozebírá Albína Mrázová.

Téma přitom rezonuje i u nás – tuzemská vláda je kritizována za pomalý postup až nečinnost. Situaci v Česku už dříve popsal kolega Kirill Ščeblykin. Přístup zemí V4 srovnává v dnešním textu Tomáš Linhart.

Ještě pro doplnění: třeba Francie, Německo, Nizozemsko či Švýcarsko vzhledem k situaci v Afghánistánu zastavily deportace afghánských migrantů se zamítnutou žádostí o azyl. Ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD ale oznámil, že Česko se k těmto zemím nepřidá a deportace nepozastaví.

Těžko hodnotitelná újma a Ústavní soud. Advokátka Lucie Hrdá zastupuje transgender dívku s Aspergerovým syndromem, kterou opakovaně znásilňovali chovanci Psychiatrické nemocnice Bohnice, kde pobývala. Ústavní soud nyní zrušil rozsudek, podle kterého měla dostat menší náhradu újmy, protože si ji kvůli své poruše tolik neuvědomovala. „Tímto bychom dávali v podstatě pachatelům návod, jak se vyhnout placení odškodnění. Znásilněte anebo páchejte trestné činy jen na ležících lidech, nebo těch, kteří se nemohou bránit,“ říká v rozhovoru s Kirillem Ščeblykinem.

Normální šílenství. To je název české knihy, o které se pro Deník N rozepsal Jan Lukavec. Skrze rozhovory o duševním zdraví, léčbě a přístupu k lidem s psychickým onemocněním se její autoři pokouší odtabuizovat duševní choroby, ukázat realitu života s nimi, jejich poetičnost, ale třeba i tematizaci v uměleckých dílech. Publikace mimo jiné přibližuje, jaké dnes existují možnosti léčby, i to, jak mohou přispět moderní technologie. Já už mám knihu ve virtuálním nákupním košíku.

Letem světem i názory

Začínají ubývat běloši. Když jsem prvně četla tenhle titulek, trochu ve mně hrklo, ne že bych se o bělochy bála, spíš jsem se bála o to, jak na takovou informaci někteří budou reagovat. O tom, že je bělošská populace Spojených států na ústupu, píše v zajímavém textu o sčítání amerického lidu Jana Ciglerová. Z dat vyplývá, že příští generace budou barevnější než doposud – a to je, alespoň za mě, dobrá zpráva. Nejde přitom jen o demografický vývoj. Proč je sčítání důležité i z hlediska dalších voleb? To si můžete přečíst v článku.

Čínští soudruzi v plavkách. V našem deníku najdete hned několik newsletterů, koneckonců jeden z nich právě čtete. Není to ale tak dávno, co k nim přibyl nový čtrnáctideník Čínská depeše z pera Magdaleny Slezákové, ze kterého mám obzvlášť velkou radost. Kolegyně se tentokrát rozepsala třeba o sexuálních skandálech, vášnivém fanouškovství, problémech finanční ředitelky Huawei Meng Wan-čou i o resortu, kde se už roky koupou špičky Komunistické strany Číny. Nechybí tipy ke čtení, poslechu i zhlédnutí.

Riziko ekoinflace. Zablokování nových dolů a ropných vrtů nebude vždy ekologický a společensky odpovědný krok. Je potřeba, aby vlády a obzvláště Zelení pochopili, že snaha zavřít starou ekonomiku příliš rychle může vyústit v takový nárůst ceny budování čistší ekonomiky, že zůstane nedostupná, píše ve svém komentáři pro Financial Times Ruchir Sharma, globální stratég společnosti Morgan Stanley Investment Management.

Manželství pro všechny. Závěrem doporučuji ještě komentář Davida Černého z Ústavu státu a práva Akademie věd ČR. V něm argumentuje, proč je institut manželství výhodný pro páry i celou společnost. Proč tedy umožnit partnerům stejného pohlaví vstupovat do manželství? Ptá se a záhy sám sobě odpovídá: „Protože je to pro ně dobré. Protože je to dobré pro společnost a ekonomiku. Protože je to dobré pro děti. Protože je to férové a smaže z nich stigma občanů druhé kategorie. A konečně proto, že neexistují žádné dobré důvody tak neučinit.“

