Je nepřípustné dostat za několik znásilnění částku jako za ojetou fabii, chválí advokátka rozhodnutí Ústavního soudu

Jak rozhodnutí Ústavního soudu hodnotíte?

Já jsem ráda, že Ústavní soud v této věci zasáhl do rozhodnutí obecných soudů, a to proto, že to bylo již do očí bijící.

Dále je důležité, že máme problém i u jiných než autistických lidí s psychosociálními nebo zdravotními problémy ve výši náhrady škody, protože orgány činné v trestním řízení řeknou: „Ten už se léčil předtím, nebudeme tam dávat znalecký posudek. Jak máme poznat, že člověk léčící se s depresí trpí posttraumatickou stresovou poruchou? Nebudeme to řešit apod.“

Zde jim Ústavní soud řekl, že to není přípustné, protože tím neochraňují slabší lidi, kteří to potřebují nejvíce.

Na začátku je hned také odstavec o tom, že soud nebude dívku misgenderovat (oslovovat v jiném rodě, než si osoba přeje, pozn. red.), tedy nebude ji oslovovat jako chlapce, přestože ještě nedokončila tranzici (změnu pohlaví, pozn. red.) vzhledem k věku. Ona se tak identifikuje a profiluje po celou dobu řízení a všechny orgány činné v trestním řízení to dělaly