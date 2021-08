Ausgerechnet Německo: Kolik lidí už vlastně dostalo vakcínu? Počkejte, musíme se jich radši zeptat

Německý součet Pavla Poláka: Každý pracovní den aktualizuje hlavní hygienický úřad v zemi, Institut Roberta Kocha, údaje kolem koronaviru. Počet nových infekcí a obsazenost nemocničních lůžek rozdělené po jednotlivých okresech, vakcinační pokrok, a to vše s fascinující přehledností a přesností. Přesností? No, tím si není samotný Institut moc jistý.

Kde je ona netrpělivost, se kterou německá veřejnost vyhlížela otevření očkovacích center? Proč se Němci nechtějí tolik očkovat, když je vakcíny konečně dost? Aktuálně dostalo kompletní dávku 56 procent obyvatel. Ale to je podle spolkové vlády málo. Ideální by bylo, řekla kancléřka Angela Merkelová, kdyby to bylo do podzimu mezi 75 a 80 procenty. Což nebude, protože vakcinační tempo zpomaluje. Tedy alespoň podle oficiálních statistik.

Institut Roberta Kocha (RKI) sbírá data z očkovacích center, od mobilních týmů i praktických lékařů. Ta jsou pak vidět na jeho internetové nástěnce. Současně s tím provádí i průzkumy formou dotazování, zda jejich čísla skutečně „sedí“. A tam se to poměrně dost rozchází. Třeba oficiální data říkají, že nejméně první dávku vakcíny dostalo 59 procent Němců, z průzkumů vychází číslo mnohem vyšší, 79 procent.

Důvodem tohoto rozdílu může být skutečnost, že absolvovaná očkovaní zanáší do systému pouze polovina registrovaných podnikových lékařů nebo že vakcína Johnson & Johnson, u níž stačí jen jedna dávka, je do systému zapisována v kolonce „druhá dávka“.

Nezdá se být dost pravděpodobné, že by tyto důvody mohly vysvětlit tak velký rozdíl. I samotný RKI nejspíš tuší, že v systému řádí nějaký šotek. A tak, aby měl spolehlivější data, rozhodl se provádět další průzkumy. Koneckonců i nemocnice a jejich intenzivní jednotky by si přály mít před podzimem tvrdá a jasná data.

Nová očkovací strategie

Německá města zase chtějí vědět, jak se bude očkovat na podzim a během zimy. Požadují novou strategii. Chtějí vědět, zda bude možné podávat vakcínu dětem od 12 let, kdo bude mít nárok na třetí, posilující očkovací dávku.

Zatím nemají jasné pokyny a podzim se blíží. A s podzimem velmi pravděpodobně i nová vlna, o jejíž výši zatím nikdo nic neví. Na podzim se přitom zavřou velká očkovací centra. A co potom, ptají se německá města.

Za antigenní testy se bude platit

Skoro čtyři miliardy eur bude letos stát německou kasu testování obyvatelstva na přítomnost koronaviru. Gratis testy ale skončí. Kdo se chce nechat naočkovat, může. Kdo nechce, bude si muset za test od 11. října platit. Za toho, kdo se naočkovat nemůže ze zdravotních důvodů, bude stát platit testy dál.

Pomoc zaplaveným regionům

Německo uvolní 30 miliard eur (762 miliard korun, to odpovídá zhruba polovině plánovaných příjmů rozpočtu České republiky v tomto roce) na pomoc regionům na západě republiky, které na konci července poničila velká voda.

Stál jsem nad jednou ze zničených dálnic, viděl jsem zdevastované městské čtvrti i vyplavené koleje. Rekonstrukce oblasti mezi Kolínem nad Rýnem a Bonnem bude stát hodně peněz. Ty se před volbami našly velmi rychle.

Afghánistán? Už je nebezpečný

Nedávno jsem v tomto newsletteru psal, že Německo nepřestane deportovat neúspěšné afghánské žadatele o azyl do jejich vlasti. Tvrdil to spolkový ministr vnitra Horst Seehofer, který to už ale netvrdí. Bezpečnostní situace v Afghánistánu se zhoršuje, Tálibán postupuje. Deportace do této země by už nebyly, jak si ministerstvo vnitra spočítalo, v souladu s německým právem.

Zase se stávkuje

Claus Wesselsky je odborář, který zastupuje mašinfíry. A je urputný a tvrdohlavý. Vzpomínám, jak před sedmi lety téměř zastavil provoz na německých kolejích, aby vyjednal pro strojvedoucí lepší podmínky. A to se mu podařilo. Už bych na něj skoro zapomněl. Ale odborář Wesselsky se opět připomněl.

Tento týden byl na německých kolejích opět klid, nebo spíš chaos. Záleží na úhlu pohledu. A Claus Wesselsky opět v médiích. A bude v nich i příští týden, protože se nechal slyšet, že je třeba „vydržet s dechem“. Kdo ho zažil před sedmi lety, ví, že on vydržet umí.

Odborář Wesselsky si pravděpodobně bere k srdci slova německého básníka, ilustrátora a humoristy Wilhelma Busche, který napsal: „Výdrž bude dříve či později odměněna – zpravidla ale později.“

Pokud tedy plánujete cestu do Německa vlakem, přeji vám kromě všeho dobrého do dalšího týdne také hodně trpělivosti.