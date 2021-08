Může se internet stát nástrojem pravdy? Určité řešení se nabízí, ale má i svá rizika

Glosa Ivana Mikloše: Kdysi jsme si mysleli, že s nástupem internetu nastane zlatá éra poznání, demokracie a svobody, protože internet odstraní omezený přístup k informacím. Nejenže se to nestalo, došlo dokonce do jisté míry k opaku, internet se stal velmi efektivním nástrojem na šíření lží, účelových nepravd a k vyvolávání nenávisti, intolerance a strachu.

Jak řekl nedávno zesnulý Milan Lasica: „Kdysi před internetem jsme si mysleli, že za lidskou hloupost může nedostatek informací. Tak v tom to nebylo.“

Aktuální číslo týdeníku The Economist rozebírá jednu specifickou oblast (zde a zde), kde už dnes rozvoj informačních a telekomunikačních technologií a digitalizace přináší viditelné výsledky v boji proti manipulaci, zavádění, zneužívání moci a jiným nekalým praktikám – ať už ze strany státu, nebo i firem a jednotlivců.

Jde o něco, co by se do češtiny dalo přeložit jako odhalování (vyzvídání, vyšetřování) z otevřených zdrojů (open source intelligence, OSINT).

Těmito aktivitami