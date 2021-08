Kejval: Nakazil se i Trump, sportovcům se ale omluvím. V Tokiu jsem zhubl čtyři kila

Šéf Českého olympijského výboru Jiří Kejval se sejde se sportovci, kteří kvůli nákaze z letu do Tokia přišli o olympiádu. „Chci se jim omluvit i za to, v jakém prostředí žili v izolaci. Bylo to na hranici lidské důstojnosti,“ říká v rozhovoru s Deníkem N.

Vraťme se k letu do Tokia, během nějž se nakazili čtyři sportovci. Proč jste se rozhodli, že část olympioniků poletí vládním speciálem?

Vždy jsme na olympiádu cestovali speciálem. Naprosto klíčový důvod je ten, že do dějiště olympiády vozíme vždy poměrně hodně nákladu. Pokud letíte komerčními aerolinkami, je složité a drahé tahat náklad s sebou. Takže pro stát je to levnější. My platíme z veřejných peněz náklady na poplatky a palivo. Snažíme se šetřit, to je hlavní důvod.

Do žádosti jsme uvedli také to, že to bude i bezpečnější, když poletíme bez dalších cestujících, což se ukázalo, že nebyla pravda. Na druhou stranu však máme případy výprav, které se nakazily během komerčního letu. Třeba Nizozemci měli z normálního linkového letu nakažených osm lidí. Je to prostě celosvětová pandemie a člověk si nemůže být jistý nikde.

Proč letělo speciálem jen čtrnáct sportovců? Další možnost odletět speciálem nevyužili?

Kapacita letadla byla 91 míst s tím, že dvanáct z nich využila posádka, protože bylo mezipřistání v Novosibirsku a posádka se střídala. Do Tokia letělo 44 skupin českých sportovců včetně realizačních týmů. Sportovci měli samozřejmě absolutní prioritu.

Proběhl nějaký výběr?

Ne, každý si řekl, jak chce jet.

Ale všichni by se stejně nevešli, ne?

Nevešli, ale ne všichni chtěli letět v tom termínu. Samozřejmě jsme speciál nabídli nejprve sportovcům. Těch čtrnáct řeklo, že chtějí letět, ostatní se rozhodli, že poletí jinak. Někteří měli aklimatizační kempy, jiní chtěli v Tokiu strávit co nejméně času. Každý měl svou strategii.

Slýchával jsem, že jsme měli udělat bublinu pro sportovce, jako to dělali během mistrovství Evropy fotbalisté. Jenže to je jeden tým, který žije pohromadě. My jsme měli třicet různých sportů, které nejde dát dohromady.

Tomu rozumím. Takže se přihlásilo čtrnáct sportovců?

Ano. Doplnili jsme letadlo lidmi z ČOV. Dokonce speciálem měli letěli i lidé z médií, kterým jsme nabídli místo, abychom maximálně zaplnili kapacitu, která není definována jen počtem lidí na palubě, ale i podle nákladu. Takže jsme letadlo naložili maximálně nákladem, který byl pro nás nejdůležitější v otázce, proč jsme letěli speciálem.

Mluvil jste o tom, že nešlo udělat bublinu. Nebylo však možné cestující z vládního speciálu zavřít dva dny před odletem v hotelu?

Šlo cokoli… Jenže s námi letěl i pan profesor Kolář, který je extrémně vytížený člověk. Neumím si představit, že bych mu řekl, aby před odletem zůstal dva dny v hotelu. Bublina dává smysl, když jsou v ní všichni.

Určitě se z toho ponaučíme, vyšetřovací zprávu jsme nedělali, abychom se někomu zavděčili. Jde o to, že za půl roku je další olympiáda a chceme minimalizovat možnost toho, že by se tato situace opakovala. Všichni odborníci nám ale vysvětlili, že je velmi složité, aby byl jakýkoli let stoprocentní. Nakazil se Donald Trump, britský i francouzský premiér a další.

Když si tohle přečtou sportovci, kteří přišli o olympiádu, asi je to neuspokojí, ne?

To jim neříkám.

Ale říkáte to do médií, takže si to mohou přečíst.

A co říkám?

Říkáte, že je to nemoc, kterou může chytit každý, což je samozřejmě pravda. Jen jestli je vhodné takhle vystupovat, aby to vyřazené sportovce spíše nenaštvalo.

Chápu, jak to myslíte, ale přece jim