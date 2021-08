Rovnostářští Dánové vymýšlejí, jak zajistit bydlení pro všechny. Už teď v zemi platí omezení, která by v Česku rozpoutala revoluci

Naděje, že se ceny nemovitostí během letošních letních prázdnin samy od sebe srovnají, jak politici z vládnoucí sociální demokracie v Dánsku doufali, se ukázaly liché. Děti jsou tady už zpět ve škole a ceny dál rostou.

Zásah do bytové politiky se ale může šeredně vymstít u voleb. To si uvědomuje i v Dánsku vládnoucí sociální demokracie, a proto se zavedením nových opatření otálí. Z pasivity a zbabělost ji obviňují koaliční partneři ze Socialistické lidové strany a z Enhedslisten (Jednotné kandidátky), rudo-zeleného, radikálně levicového uskupení. Tvrdě ji za to kritizují i pravicové konzervativní strany modrého bloku a jejich příznivci, za jejichž návrhy by se v Česku nemuseli stydět ani silně levicoví aktivisté.

Když prevence už nestačí…

Ve srovnání s Dánskem je česká bytová politika hotové eldorádo. Na území dánského království musí být každý byt či dům (kromě chat, ve kterých ovšem občan zase nesmí bydlet celý rok) obydlen – tedy někdo v něm musí žít a být přihlášen do registru občanů (folkeregister).

Dán nesmí a technicky ani nemůže