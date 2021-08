Býval to venezuelský Harvard. Univerzita v Caracasu je ukázkou rozkladu

Ostatně univerzitu před 300 lety založil sám Simon Bolívar, osvoboditel části latinskoamerického kontinentu (jeho jméno je i v samotném názvu státu: República Bolivariana de Venezuela – Bolívarovská republika Venezuela).

Uvnitř areálu se ale posvátný pocit rychle mění v šokující zjištění, že tato univerzita, považovaná za Harvard Venezuely, je v dezolátním stavu. Vymlácená okna, vyvrácené dveře, tráva do pasu dospělého člověka, potemnělé učebny bez klimatizace. Odpadky, o které se občas servou desítky potulných psů.

UCV mi představila ukázku kolapsu jedné z mnoha kdysi vzývaných institucí Venezuely, jež se za vlády socialistů začaly rozpadat. V létě roku 2018 a při následujících návštěvách jsem sledoval úpadek vzdělávacího systému země symbolizovaný právě UCV.

Systém se kdysi pyšnil tím, že do světa chrlil vysoce kvalifikované lékaře, inženýry nebo třeba historiky. Teď ve Venezuele vyrůstá generace bez základního vzdělání.

Generace dětí a mladých, kteří zaměnili školní lavice za práci na venkově a v přímořských oblastech. Mnozí jiní se pouze stáhli do svých komunit a přimknuli se ke svým rodinám s cílem krizi přežít. Vzdělání se prostě stalo luxusem a zbytečným mrháním času, energie a toho mála peněz.

***

Areál UCV během mých několika exkurzí působil opuštěně. Řada studentů svá studia vzdala a ti, kteří pokračovali, neskrývali únavu, frustraci a nejistotu.

Ve třídě profesora Carlose Moliny bylo každým dnem méně a méně studentů. Nakonec podzimní semestr roku 2018 zakončila jen necelá polovina z původního počtu studentů zapsaných do kurzu etiky lékařské péče. Ze 44 jich zůstalo jen 19.

V den, kdy jsem se zúčastnil přednášky Carlose Moliny, jsem v učebně sledoval bizarní scény. Jedna ze studentek, jež se mi později představila jako Moraxis Granadová, si například do třídy vzala tříměsíčního syna Ismaela. Ten v jedné chvíli propukl v nekontrolovatelný pláč. Moraxis vstala a začala s ním chodit po učebně, aby ho ukolébala ke spánku.

Carlos Molina jí nevěnoval sebemenší pozornost a plynule pokračoval ve výkladu. Takových okamžiků už v posledních letech za vlády socialistického vůdce Nicoláse Madura totiž zažil bezpočet. Věděl, že si jeho studenti procházeli těžkým životním obdobím a často se museli ve svém mladistvém věku vyrovnat s nepředstavitelnými břemeny a traumaty. Profesor byl ztělesněním vlídné shovívavosti.

„Jsou to mladí lidé, ale mají srdce starců,“ pronesl, když jsme usedli k rozhovoru do jedné z prázdných lavic po skončení výuky.

A dovysvětlil: řada jeho studentů se musela postarat o to, aby sobě a svým rodinám zajistila jídlo i léky a přispěla trochou peněz do domácích rozpočtů. Často pracovali do hluboké noci za mizerné platy. Inflace totiž zcela zdecimovala místní měnu bolívar. Jen za obyčejnou kávu musel například dotyčný platit takovým množstvím bankovek, že naplnil menší igelitovou tašku.

„Jsou v jakémsi kolektivním útlumu, bez velkých ambicí a snů. Vyšťavení. Prostě uvažují jako staří lidé, kterým ke štěstí stačí málo,“ řekl o svých studentech profesor Molina.

Poukázal právě na příběh Moraxis. Tato asi 25letá dívka každý den docházela do školy s dítětem přivázaným na hrudi až z jednoho čtyři kilometry vzdáleného slumu. Neměla totiž ani na jízdenku na autobus.

„Je jen otázkou času, kdy jí dojdou síly,“ poznamenal Molina a v jeho hluboce zasmušilé tváři bylo znát, odkud pramenila jeho tolerance. Nechtěl přicházet o další a další studenty.

Moraxis mi později popsala svůj běžný den. Před rozbřeskem si šla stoupnout do fronty před místní koloniál a doufala v příjezd nákladního vozu se základními potravinami. Občas prostála před obchodem několik hodin úplně zbytečně. Majitel prostě neotevřel. Přesto se každé brzké ráno vracela. Přijít pozdě totiž znamenalo místo až na konci fronty. Už by se na ni, v případě dodávky potravin, toho dne nedostalo. V koloniálu by našla jen prázdné regály.

Moraxis se snažila zaplašit myšlenky na ukončení studia, toužila získat diplom zdravotní sestry. Proto po ranních útrapách ve frontě popadla Ismaela a s vnitřní zarputilostí se vydávala na svou osamělou pouť do školy. „Doufám, že když budu zdravotní sestra, moje situace se změní,“ zašeptala hlasem, jakým během výuky uspávala Samuela.

Svého přesvědčení nedostála. O pouhý měsíc později už její lavice zela prázdnotou.

Molinova zádumčivost byla ta tam, při mé druhé návštěvě mi profesor ukázal jinou tvář – plnou hořkého hněvu.

„Tahle vláda touží po tom, aby nastupují generace byla plná nevzdělanců. Vždyť vládnout ignorantům je pro autokraty a diktátory výhodné! Lze totiž pak s masami lehce manipulovat.“

Podobnou atmosféru jsem vycítil i ve třídě profesora antropologie Rogelia Altéze. I jemu se studenti vytráceli a ti, co zbyli, neprojevovali o studium zájem. „Jsou odevzdaní a je jim všechno jedno. To se přitom týká i chavistas,“ řekl mi o polední pauze s narážkou na mladé stoupence bolivariánské revoluce založené Hugem Chávezem na konci roku 1999. Chávez v roce 2013 podlehl rakovině, stačil ale ještě vládu předat svému spojenci a důvěrníkovi Nicolási Madurovi.

Chávistas bývali často, jak Rogelio Altéz vyprávěl, těmi nejvzpurnějšími studenti. Dovolili si ho opravovat, okřikovat, a dokonce na protest jeho přednášky i opouštěli. „Věřili jen Chávezovi, a ne vědě,“ konstatoval sklesle Altéz s tím, že i tito revolučně zapálení studenti teď byli jako tělo bez duše.

***

Katedra antropologie v areálu UCV byla, stejně jako ostatní, v rozkladu. Zloději kradli, co se dalo, protože hlídači jednoho dne prostě odešli. Pak následovaly i uklízečky. „S kolegy jsme se složili na to, aby naše kanceláře a učebny alespoň jednou za čas někdo uklidil,“ poznamenal Altéz.

Auly a učebny ale často uklízeli sami profesoři a studenti. Bylo zvláštní vidět mladé vysokoškoláky, jak vytírají popraskanou chodbu, kde se rozpadaly zdi a ze stropu tu a tam visel nefunkční větrák.

Na Rogelia Altéze evidentně nejvíce doléhal úbytek studentů. I on, stejně jako Carlos Molina, útrpně přihlížel tomu, jak mladí přicházejí o svou budoucnost.

Ve svízelné situaci se každopádně vedle studentů nacházeli i samotní profesoři. Drtivá většina z nich měla druhé zaměstnání, aby se vůbec uživila. Za vlády Nicoláse Madura si univerzitní profesoři vydělávali ve vedlejším pracovním poměru jako řidiči, dělníci na stavbách, poslíčci i jako zemědělci.

Do poslední kategorie patřil i Carlos Molina. Jednoho pátečního odpoledne mě hned po své přednášce vzal na své skromné políčko v oblasti známé jako Galipán. Tato horská enkláva se rozkládá na druhé straně pohoří Ávila, kde se cestovateli namísto rozlehlého Caracasu nabízí pohled na průzračné vody Karibského moře. Místní tomuto malebnému koutu říkají „místo dvou vzduchů“, mísí se tu totiž ten horský s přímořským.

Molina na políčku pěstoval kukuřici, avokádo, fazole, nejrůznější byliny a také mango. Většinou tu trávil celé víkendy a do Caracasu na druhé straně pohoří se vracel s koši naplněnými zeleninou a ovocem. Svou úrodu se snažil prodat svým kolegům nebo přímo na ulici.

„Jinak bych nebyl schopen uživit rodinu,“ konstatoval profesor, který měl za sebou 25 let univerzitní výuky. Přesto vydělával v přepočtu jen nějakých 30 dolarů měsíčně.

„S výdělkem z mé farmičky dokážu obstarat jídlo a zaplatit nájem. Kdybych ale měl nějaký zdravotní problém, byl bych hned v těžké životní situaci,“ řekl, aby si vzápětí ještě postěžoval, že si s manželkou ani nemohou dovolit luxusnější večeři v centru města.

Carlos chtěl nicméně ve svém učitelském povolání pokračovat, lomcoval jím vnitřní odpor vůči režimu Nicoláse Madura. Upozorňoval přitom rád na jednu z frází textu hymny Venezuelské ústřední univerzity. V textu mimo jiné stojí následující věta: „Dům, který poráží temnotu.“

Tou temnotou, alespoň podle profesora Moliny, byly ignorace, fanatismus, propaganda a lež.

„Budu před tou tabulí stát, i kdybych měl ve třídě jen jediného studenta,“ prohlásil vzdorovitě, usazen před svou haciendou. Na sobě holínky, montérky a slaměný klobouk. Málokdo by hádal, že tu na poli od rána do večera víkend co víkend pracuje vysokoškolský profesor.

Autor je spolupracovník Deníku N specializující se na Venezuelu