Babiš chtěl transparentní zdravotnictví. Řada informací pojišťoven a nemocnic je ale nedostupná

Analýza: Krátce předtím, než se stal Andrej Babiš (ANO) premiérem, si postěžoval, že jsme s transparentností ve zdravotnictví v době kamenné. Od té doby uplynuly čtyři roky a situace se minimálně někde spíš zhoršila. Pojišťovny odmítají zveřejnit i to, co ještě nedávno tajné nebylo. Ministerstvo zdravotnictví s uvedeným hodnocením vývoje nesouhlasí.

Deník N před blížícími se volbami analyzuje, nakolik se šéfovi hnutí ANO podařilo splnit vize a nápady z minulé předvolební knihy. Ty se týkaly i zdravotnictví.

„Sním hlavně o tom, že naše zdravotnictví bude průhledné. S transparentností jsme v době kamenné. O tom, za co pojišťovny přesně utrácejí peníze, nemáme tak docela přehled. Měly by směřovat ve prospěch pacientů. Do koruny. Ale myslím, že to tak není. Jde mi o průhledné nastavování úhrad péče, informace o hospodaření nemocnic nebo nákupy,“ napsal před čtyřmi lety Babiš.

Realita: Pojišťovny, které ANO ovládá přes správní rady, dnes zveřejňují ještě méně informací, než tomu bylo před pár lety. O moc lépe na tom nejsou ani státní nemocnice. Navzdory předchozím slibům ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) nezveřejňují informace o tom, co za kolik nakupují.

Kolik platí pojišťovny firmám? Tajné

Deník N chtěl letos v květnu zjistit, kolik platí Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) společnosti Scimed Biotechnologies. Jde o firmu, které Fakultní nemocnice Královské Vinohrady přenechala za výhodných podmínek už loni na jaře výraznou část testů na koronavirus.

Přes čísla o platbách pojišťoven by bylo možné zjistit, o jak velké peníze se státem řízená nemocnice dělí se soukromou firmou. Pojišťovna ale tyto informace