Amerika zná výsledky svého sčítání lidu: začínají ubývat běloši, poprvé v historii

Dorazily o pět měsíců později, než měly, ale o to víc jsou výsledky nejnovějšího sčítání amerického lidu revoluční: poprvé v historii se narodilo méně bělošských lidí, než zemřelo. Uplynulá dekáda byla ve složení obyvatelstva do dalších let zlomová – výrazně přibylo Hispánců, Asiatů a lidí smíšených ras.

Americký Statistický úřad spočítal, že bělochů je v USA o 8,6 procenta méně než předchozí dekádu do roku 2010. Stále ale tvoří v populaci většinu, a to 57,8 procent – byť je to nejméně v americké historii.

Zcela jiná situace je ale mezi ostatními rasami: těch přibylo o 276 procent. Ještě v roce 2010 v Americe žilo devět milionů lidí různých ras, zatímco v poslední měřený rok 2020 už to bylo