Notes: Kampaň na poloprázdném náměstí, zapomenutý tablet a česká pomoc za pět dvanáct

Stěžejním textem dnešního dne je reportáž kolegy Prokopa Vodrážky z Ústeckého kraje. Právě ten si pro kandidaturu vybrali předseda Pirátů Ivan Bartoš i současný premiér Andrej Babiš. Zejména důchodci z kraje sužovaného chudobou, exekucemi, nezaměstnaností a znečištěným prostředím si ve frontě na Babišovu knihu Sdílejte, než to zakážou pochvalovali, že se jim vlastně daří dobře. Vládní blamáž v boji s covidem jako by byla zapomenuta. Vrací se marginální témata jako drogy nebo migranti. A pirátský předseda Ivan Bartoš, i když se snažil místním vysvětlovat program bojující s problémy regionu sebelíp, hrál na akordeon hlavně pro prázdná náměstí. Do voleb zbývají ještě dva měsíce.

Andreji Babišovi se podařilo voliče přesvědčit, že myšlenky, které hlásá v knize, může někdo (oni?) zakázat. A to přesto, že je to on, kdo vlastní největší českou mediální společnost a zároveň je premiérem země. Nebezpečnou provázanost státního aparátu a masmédií lze vidět i v Polsku. Sejm schválil takzvaný lex TVN, zákon, jehož důsledkem má být neprodloužení vysílací licence televizi. Její zpravodajství totiž nebylo na rozdíl od většiny tamních médií provládní.

Kromě kontaktních kampaní strany samozřejmě vedou i ty internetové. A teče do nich stále více peněz. Nejvíce za ně utratila koalice Spolu, vyplývá z analýzy Josefa Šlerky. Průzkum agentury Median zase ukazuje, že jsou mezi nerozhodnutými voliči zejména ženy. Reklama na Facebooku přitom míří hlavně na muže, píše ve svém textu Jan Tvrdoň.

Přesuňme se k zahraničnímu dění, které má přesah až do Česka. Tálibové pomalu, ale jistě postupují Afghánistánem, dnes obsadili třetí největší město země Herát. V zemi přitom stále zůstávají někteří spolupracovníci české armády: zejména tlumočníci. Armáda je při svém odchodu nechala napospas okolnostem a vláda teď narychlo řeší, jak je dostat zpět před postupující frontou. Ministerstvo vybralo zhruba dvě stovky lidí, kterým se chystá pomoci zejména finančně. Nevylučuje ale ani přesun do Česka.

Celou situaci však vláda řeší za pět minut dvanáct. Tlumočníci se přitom marně snažili českou stranu kontaktovat už několik týdnů: prakticky od doby, kdy armáda zemi opustila. Teprve teď, na pozadí každodenních zpráv o postupu vojsk Tálibánu, se ukazují první nekonkrétní náznaky pomoci. V několika textech se naléhavému a nevyslyšenému volání věnoval Jan Wirnitzer.

A rychle ze země mizet chtějí i samotní Afghánci, jakékoliv kontakty se zahraničím jsou pro ně ale nebezpečné. Obchod s vízy se stává v těchto dnech v Kábulu tím nejlukrativnějším byznysem. Hnutí obsazuje město za městem a zavádí nové pořádky. Radikálové prý brání i poslechu hudby; v několika případech nutili muže spolknout SIM kartu do telefonu. O děsivé situaci v zemi píše Petra Procházková.

Vaší pozornosti by nemělo uniknout ani několik dalších textů:

Kolega Mirek Tóda z bratrského Denníku N například napsal o tom, jak BBC pomocí ztraceného tabletu Samsung na frontě v Libyi zjistila podrobnosti o operacích tajné ruské jednotky Vagnerovců: žoldnéřů, ke kterým se Putin nehlásí, ale přesto bojují s nejnovějšími ruskými zbraněmi. Mezi jejich oběti patří často civilisté nebo váleční zajatci. V tabletu byla i mapová aplikace, v níž byly vyznačeny frontové linie s krycími jmény žoldáků. Podle zprávy OSN působilo v Libyi pod značkou Vagner asi tisíc ruských ozbrojenců.

Naše ekonomické oddělení zase přineslo rozhovor s šéfem společnosti Avast Ondřejem Vlčkem. Popisuje, jak bude vypadat budoucnost firmy, kterou v přepočtu za 186 miliard korun koupil americký Norton.

Covid je tu s námi už tak dlouho, že můžeme pozorovat jeho dalekosáhlé účinky. Podle lékařů lidí, kterým se nemoc dlouhodobě podepsala na zdraví, přibývá. Rehabilitace z jeho následků potom trvají měsíce. Více v textu Ivy Bezděkové.

