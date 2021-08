Jak vymírá jazyk. Ohrožená grónština se pere s dánštinou

Josepha Lauth Thomsenová strávila svoje dětství v grónském Nuuku. Přesto nerozumí svým sousedům. Grónštinu, jeden z oficiálních jazyků tohoto dánského území s 56 000 obyvateli, se totiž nikdy neučila.

„Když jsem byla malá, rodiče se rozhodli, že s dánštinou budu mít světlejší budoucnost, a tak mě dali do dánské třídy,“ vysvětluje.

Grónštinu – jazyk původních Američanů, kteří se do Grónska přesunuli z Kanady – téměř nezná. V okolí ale Josepha není zdaleka sama. Mnoho z jejích spolužáků patří do skupiny, která grónsky neumí. Dánština představovala lepší budoucnost – možnost dostat se na univerzitu, kde to bez této řeči nejde. Nebo se odstěhovat do Dánska či