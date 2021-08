Východoněmecké prase málem nepřežilo pád komunismu, teď se snaží obnovit svoji zašlou slávu

Německý deník Pavla Poláka: Ostalgie bývala balzámem na bolavou východoněmeckou duši, která se těžko sžívala s novými pořádky sjednoceného Německa. Nenaplněná očekávání tížila, vysoká nezaměstnanost trápila a rychlá demontáž známého světa bez nových jistot naháněla strach. Transformační léta s sebou přinesla mnoho poražených. A vlastně se není čemu divit, že se právě oni potom zachumlávali do hřejivých vzpomínek na minulost, kterou si malovali v krásných barvách, aby to vzpomínání bylo příjemné. Na východoněmecké prase si tehdy ale vzpomněl málokdo. Až teprve nedávno.

V centru Berlína, přímo na muzejním ostrově, stával Palác republiky, ve kterém sídlili východoněmečtí komunisté. Kromě nich ukrývala tato stavba s vysokým obsahem azbestu také divadlo, filharmonii, poštu a restauraci. Byl to dům, kterým se NDR chtěla chlubit. Tehdejší generální tajemník Jednotné socialistické strany Německa neboli východoněmeckých komunistů Erich Honnecker tam býval rád. Když v tomto Paláci hodoval, často se na bronzových podnosech servírovalo východoněmecké prase známé jako Leicoma.

Asi bych si Honneckerova jídelníčku tolik nevšímal, kdyby se tento vepř (myslím tím tedy Leicomu) nedostal třicet let od pádu Berlínské zdi opět do širšího povědomí a výrobky z něj zpět na pulty některých řeznictví.

Znám pochopitelně těch několik málo východoněmeckých značek, které se dokázaly prosadit i v tvrdé kapitalistické konkurenci spolkové republiky, jako třeba Budyšínskou hořčici, Čokoládové vločky nebo Sprévaldské okurky. Pravda, některým výrobkům se to podařilo ovšem jenom s velkou pomocí západoněmeckých investorů, ale to teď není podstatné.

Na pokraji vyhynutí

Vepřové, které dostával na stůl Erich Honnecker, se vyznačovalo vysokou kvalitou masa s vyšším obsahem tuku. Je to výtvor východoněmeckého chovatelského inženýrství, ke kterému se vědci dopracovali šlechtěním německého, holandského a estonského prasete po více než patnácti letech. V roce 1986 pak bylo pod názvem Leicoma oficiálně uznáno za novou vepřovou rasu, která se v NDR rozšířila do třech okresů – lipského, chotěbuzkého a magdeburského. To je zásadní pro pochopení toho, proč se tento východoněmecký vyšlechtěnec jmenuje právě tak, jak se jmenuje: LEI(pzig)-CO(ttbus)-MA(gdeburg).

Když se východní Německo rozpouštělo ve spolkové republice, žilo v tamějších vepřínech na pět tisíc chovných prasnic. O dvacet let později jich bylo už jen něco málo přes sto. Frank Münch z Úřadu pro zemědělství a lesnictví ze sasko-anhaltské Desavy vidí hlavní příčinu v tom, že prase Leicoma se do nové doby příliš nehodilo. Zemědělským novinám řekl, že maso Leicomy je tučnější, a tím pádem má menší podíl libového. Takové maso nechtěli obchodní řetězce odebírat. „Mnoho chovatelů proto přestoupilo na jiné rasy, protože se jejich chov více vyplatil,“ vysvětloval Münch.

V roce 2015 to s vepřem z NDR vypadalo velmi zle. Poslední vepřín, který jej choval, měl už jenom dvacet prasnic a dva kance. Ovšem čeho je málo, má velkou šanci stát se výjimečným a také žádaným. Dnes je v celém Německu zhruba desítka vepřínů, které s pomocí současného stavu Leicomy a archivovaného mraženého spermatu opět rozmnožují počty tohoto východoněmeckého křížence s typicky povislýma ušima.

A budoucnost?

Řezník ze saského Großenhainu Bernd Gawalski je důkazem, že Leicoma má budoucnost. „Tohle vepřové je to nejlepší, co dnes vůbec existuje,“ říká. „Je mimořádně vláknité, vysoce aromatické a šťavnaté jako žádné jiné.“ Leicomu prodává jako exkluzivní, a tudíž dražší zboží. S odbytem prý potíž není. Mnoho řezníků jako Bernd Gawalski, kteří věří v budoucnost Leicomy, zatím moc není. Ale to se dost dobře může rychle změnit. Protože kde je poptávka, vznikne i nabídka. To se ve východním Německu během transformačních let naučili dobře.

Zatímco Budyšínskou hořčici, Sprévaldské okurky nebo i ony Čokoládové vločky naleznete v každém německém supermarketu, vepřové z Leicomy bude ze začátku bodovat nejspíš svou exkluzivitou a výjimečností. Což zní v případě NDR, pravda, poněkud zvláštně. Možná je na čase nahradit onu ostalgii novým pohledem. Doby, kdy se zklamaní a transformací pošramocení lidé dívali do minulosti růžovými brýlemi, aby se cítili lépe, jsou už ty tam.

Nejen z profesního zájmu se do této minulosti dívám rád, samozřejmě bez oněch růžových brýlí. A vždycky žasnu nad tím, co nového se tam dá spatřit. Teď to bylo například kultovní prase.