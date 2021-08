Nejvíce si sportovci vydělají v NBA. Hvězda jedním podpisem zabezpečila i prapravnuky

Basketbalista Luka Dončič podepsal pětiletý kontrakt na 207 milionů dolarů (přibližně 4,5 miliardy korun). Jde o největší smlouvu pro hráče, kterému skončil nováčkovský kontrakt v NBA, i v historii Dallasu Mavericks. Za něj Slovinec hraje od roku 2018, kdy si jej klub z Texasu vybral v prvním kole draftu jako třetího v celkovém pořadí.

Podobný kontrakt mohl bývalý hráč Realu Madrid, za jehož první tým hrál od šestnácti let, podepsat díky tomu, že byl ve své druhé i třetí sezoně v NBA vybrán do All Star týmu. To se žádnému dvaadvacetiletému hráči nikdy v nejlepší basketbalové lize nepovedlo.

„Chtěl bych poděkovat Dallasu, že mi takovou smlouvu nabídl. Nevím, co mám říct, protože jsem nečekal, že se to někdy stane. Vždy jsem snil o tom, že si zahraju NBA, a teď jsem podepsal na dalších pět let s Mavericks,“ usmíval se Dončič na tiskové konferenci.

Z obřího kontraktu ukrojí Dončič první díl po skončení nováčkovské smlouvy v sezoně 2022/2023, kdy bude s 35,7 milionu dolarů patřit mezi