Hollywood dává ruce pryč od Johnnyho Deppa, evropské festivaly po něm vděčně sahají. Včetně karlovarského

O Johnnym Deppovi se vědělo dlouho, že bojuje s alkoholem a závislostí i na dalších návykových látkách. To, co se ale dříve slavným hercům tolerovalo jako součást bohémské osobnosti, je v poslední době měřeno mnohem přísnějším měřítkem. Zejména pokud je ve hře násilí vůči ženám.

Pro Johnnyho Deppa byl pověstnou poslední kapkou soudní rozsudek z počátku listopadu loňského roku. Herec se neúspěšně soudil s britským bulvárním deníkem The Sun. Ten informoval čtenáře o tom, že hvězda Pirátů z Karibiku se dopouštěla násilí na své někdejší manželce, herečce Amber Heardové (manželství trvalo od roku 2015 do roku 2017). Herec to označil za pomluvu a naprostou lež.

Soudce došel po posouzení důkazů k závěru, že Depp svou tehdejší partnerku „bil, způsobil jí závažná poranění a zavdal důvody, aby se bála o svůj život“. Zatímco herec tvrdil, že obvinění Heardové jsou „zcela nepravdivá“, soudce Andrew Nicol ve svém 129stránkovém zdůvodnění došel k závěru, že