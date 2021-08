Ikona ochránců přírody nakladla vajíčka do skládek dřeva, ty musejí zůstat ležet ladem. Vědci: to se nemuselo stát

Seznamte se: vedle medvěda či vlka patří v Česku mezi nejpřísněji chráněná zvířata. Jde o takzvané prioritní druhy, na jejichž zachování má Evropská unie zvláštní zájem. Přestože je modrý, vědci mu důvěrně říkají růženka – podle latinského názvu rosalia alpina. Česky se brouk s černými tečkami a dlouhými pruhovanými tykadly nazývá tesařík alpský. Ještě před sto lety byl ve střední Evropě poměrně běžný, dnes se vyskytuje jen na několika málo místech, z některých zemí už úplně zmizel a patří mezi kriticky ohrožené druhy.

Jedna z nejpočetnějších kolonií žije v údolí řeky Vláry na Zlínsku, v srdci Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Bílé Karpaty – jde o jedinou lokalitu na Moravě, která je přímo určená k ochraně tesaříka alpského. A právě tam je nyní kolem brouka rušno: lesníci pokáceli 1200 kubíků dřeva, ale nestihli ho včas odvézt. To bylo něco pro tesaříky, kteří vyhledávají staré a mrtvé stromy: „Brouky to efektivně nalákalo ven: samečci vyletí, obsadí pěkný kus dřeva, který by se mohl líbit samičkám, začnou vypouštět feromony a tím lákat samičky i další samce. Větší skládka dokáže vytáhnout prakticky všechny brouky z přilehlého porostu,“ vysvětluje entomolog Lukáš Čížek, který populaci tesaříka sleduje.

Lesníci, majitelé dřeva a ochránci přírody tak řeší svízelnou situaci: patrně nejchráněnější brouci v zemi do odložených kmenů určených k prodeji nakladli vajíčka. „Kdyby larvy tohoto velmi ohroženého a přísně chráněného tvora skončily v kamnech, byl by to jistě smutný osud. Pro populaci tesaříka to může být