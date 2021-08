„Kolik jsem hodila? Zlatý hod Dany v Helsinkách měl 50,47 metrů, tak co mi zbývalo?“ směje se Martha Issová, představitelka zlaté oštěpařky Dany Zátopkové ve filmu Zátopek, který zanedlouho vběhne do cíle maratonu svého vzniku – do kin. „Dana filmu nejdřív nefandila, ale pak se to zlomilo. Měla se tam i mihnout, ale bohužel už to nestihla.“

Dana občas vnímala bolestně, že Emil Zátopek strhává všechnu pozornost. Ale byla to láska, říká Martha Issová

Když jste spolu s režisérem Davidem Ondříčkem začali chodit a pak žít, to už okolo vás pobíhal Zátopek, že?

Jsme spolu jedenáct let, takže ano, tehdy už se Zátopek rozcvičoval. David připravoval film Ve stínu, ale Emil už kolem nás obíhal na oválu.

Sen o Zátopkovi měl váš muž v hlavě spoustu let. Když pak konečně vznikl scénář a vypadalo to na realizaci, záměr krachnul, nebyly peníze a projekt se zastavil. A když už jste Zátopka konečně natočili, přišel covid a o rok oddálil premiéru. Bylo to hodně frustrující?

Jsem docela fatalista, a pokaždé když v mým životě přišly zvraty, přesunutí, odsunutí, byť mně v tu chvíli připadaly, že jsou nevhod nebo mě trápily i bolely, nakonec se ukázalo, že to bylo dobře. A zpětně viděno to platí i pro Zátopka.

Když byl odložený poprvé, ukázalo se, že scénář ještě potřebuje péči. A myslím, že David pro to uzrál, vlastně i Václav (Neužil, který hraje Zátopka, pozn. red.). A já jsem zase získala čas na setkávání s Danou (Zátopkovou). Odklad měl dobrý důvod, jen jsme ho v tu chvíli neviděli.

Zlomená lilie

A odklad premiéry?

Vynikající a šikovní kluci ze studia PFX, kteří dělali obrazovou postprodukci, za to byli velmi vděční. Kdyby premiéra byla loni v létě, měli by na triky a veškerou práci mnohem míň času, takhle vznikl prostor a oni ho neskutečným způsobem využili. Viděla jsem zatím jen pár záběrů s triky, a to jsem teda koukala!

Moc se na Zátopka těším, jsem zvědavá.

I já. Čím jsem si jistá, je, že jsme všichni tomu filmu dali nejvíc, co jsme v tu chvíli mohli, nikdo nic neočůral. Očekávání jsou velký a snažím se je trochu rozpouštět, ale moc mi to nejde. Hodně si přeju, aby k lidem ten film promlouval. Mám trému, regulérní trému.

Zírala jsem se spadlou bradou na záběry z vašich tréninků, kdy jste se proměňovala v oštěpařku, bylo vidět, do jaké kondice jste se dostala. Kolik jste nakonec hodila?

No… proměňovala se v oštěpařku, s tím bych byla opatrná… ona to je