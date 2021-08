Část Pirátů požaduje odvolání Ferjenčíka z postu šéfa mediálního odboru kvůli předvolební kampani. Bartoš za ním stojí

Piráti řeší podnět k odvolání Mikuláše Ferjenčíka z funkce předsedy mediálního odboru. Část spolustraníků mu vytýká, že je předvolební kampaň nepovedená. Za pirátským poslancem ale stojí předseda strany Ivan Bartoš. Ferjenčík uvedl, že nechce hodnotit kampaň dva měsíce před volbami – ve chvíli, kdy začíná její horká fáze. Připustil, že když koalice Pirátů a STAN nezvítězí, tak z postu šéfa zmíněného odboru odstoupí. „Obecně se kampaně přeceňují, co produkuje tým na kampaň je jen malá část, co veřejnost zachytí,“ říká Ferjenčík.

Způsob vedení kampaně ze strany Pirátů a STAN je tématem posledních dnů. Kritiku si vysloužila například koláž, na níž jde předseda pirátských poslanců Jakub Michálek s lasem na korupčníky. Ne zcela pozitivní reakce vzbudily i některé další vizuály.

Zřejmě i to je důvod, proč dnes na veřejném pirátském fóru podal předseda zastupitelského klubu Pirátů na Praze 4 Adam Jaroš podnět k odvolání předsedy mediálního odboru.

„Vzhledem k tomu, že v dosavadní ‚vydařené‘ kampani dochází k nulové sebereflexi a směje se nám už kdekdo, ať jde o amatéry či odborníky na marketing, voliče Pirátů či voliče kohokoliv jiného, rád bych tímto vyvolal jednání o odvolání Mikuláše Ferjenčíka z pozice vedoucího mediálního odboru,“ uvedl svůj návrh na fóru Jaroš.

Vadí mu cílení na nevoliče strany, Piráti se taky podle něj prezentují jako „ublížení“. Ferjenčíkovi vyčítá i to, že protežuje svou sestru, místopředsedkyni strany Olgu Richterovou.

Podpora předsedy strany

Ferjenčík Deníku N v reakci sdělil, že je rád, že Pirátská strana je demokratická. Pokud by příspěvek získal dostatek hlasů, tak by skutečně přišlo jednání o jeho odvolání. „Větší smysl by dávalo, kdybych