Berlínská zeď, zoufalé nálety a severní pól. O jednom snu, v němž se měla Země navždy točit podle bolševické osy

Letošní srpen přináší hned dvě kulatá výročí související s Berlínem a sovětskou mocí. Jednak to v noci z 12. na 13. bude šedesát let od zahájení stavby Berlínské zdi, symbolu světa rozděleného na demokratický Západ a komunistický Východ. Ale též uběhlo osmdesát let od prvních sovětských náletů na tehdy nacistickou metropoli, výrazu zoufalé snahy Stalinova impéria vypořádat se s nečekaným a drtivým úderem německých vojsk, do té doby považovaných za spřátelená.