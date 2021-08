Analýza: Data agentury Median ukazují možný nový problém pro opoziční koalice. O klíčové hlasy by je mohlo připravit to, že mladí lidé začínají mírně ztrácet zájem o sněmovní volby. Dlouhodobá data přitom ukazují, že se budoucí vítězové voleb neobejdou zejména bez starších ročníků.

Mladých voličů ubývá, klesá i jejich zájem o hlasování. Může to poškodit hlavně Piráty

Necelé dva měsíce před sněmovními volbami musí jeden ze spolufavoritů řešit další problém. Koalice Pirátů se Starosty v dostupných volebních modelech z posledních měsíců postupně slábnou, s jistou mírou obav pak mohou sledovat také zjištění agentury Median.

Podle sociologů Medianu totiž postupně klesá ochota k volbám přijít u mladých lidí, kteří jsou základní cílovou skupinou Pirátů. U mladých jsou dlouhodobě nejsilnějším politickým subjektem v zemi. Například podle dat Kantar CZ po Českou televizi by samotní Piráti získali u voličů do 29 let v dubnu až červnu 30,5 procenta hlasů.

Pokud by tedy mladí lidé zůstali ve větší míře doma, jejich hlasy by zákonitě nejvíce chyběly právě straně, která na ně nejvíce spoléhá. Ještě na jaře koalice Pirátů se Starosty u všech renomovaných sociologických agentur ve výzkumu preferencí vedla, postupně však oslabila až k 20 procentům podpory.

„Koalice se propadla i z hlediska potenciálů (26,5 %) a volebního jádra (10,5 %). Slabší výsledek může souviset i s mírně klesajícím odhodláním mladých lidí účastnit se voleb,“ uvádí červencový volební model agentury Median. Ředitel této výzkumné organizace Přemysl Čech Deníku N popsal, jak se letos vyvíjela data ochoty mladých přijít k volbám.

„Deklarovaná účast (určitě ano + spíše ano) mladých lidí ve věku 18–24 let začala od ledna narůstat z 65 % a dosáhla svého vrcholu v