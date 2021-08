Jako mladé se dozvěděly, že nemusí mít děti – nechceme do světa křičet: „Pojďte nás litovat!“

„Onemocnění, jakým je například syndrom polycystických ovarií, jsou stále tabu. Ženy se za ně stydí a lékaři jim často neumí pomoci. Společnost definovala, co dělá ženu ženou, když vám tedy začnou vypadávat vlasy a ztratíte menstruaci, začnete si říkat: ‚Možná ani ženou nejsem‘,“ líčí Anna Sedláková a Karolína Krejčová, zakladatelky organizace Indiánky, která se věnuje osvětě ohledně onemocnění potenciálně vedoucích k neplodnosti. Dá se na ženě poznat, že má hormonální nerovnováhu? Co cítí ty, jejichž vzhled nekoresponduje s tím, jak si představíme ideální ženu? A co by ženám, které podobnými onemocněními trpí, pomohlo nejvíce?

Vám oběma před několika lety lékaři diagnostikovali nepříliš známé, ale poměrně vážné onemocnění s názvem „syndrom polycystických ovarií“ (PCOS) – diagnózu, která vyplývá z hormonální nerovnováhy a při které mají ženy ve zkratce více mužských hormonů, než by měly. Dokážete si vzpomenout, co byla vaše první myšlenka, když jste se o své diagnóze dozvěděly?

KK: V mém případě šlo o „klasický“ postup – onemocnění mi diagnostikovala gynekoložka. V první chvíli přišel šok. A i když byla lékařka opatrná a nepokračovala vyloženě větou, že nebudu moct mít děti, následně se dostavil i strach z toho, co přijde později. Už tehdy jsem věděla, že jednoho dne bych chtěla děti mít, a když mi lékařka řekla, že se u mě může objevit problém s plodností, velmi mě to zasáhlo. Moje hlava si to přeložila tak, že děti určitě mít nebudu.

AS: U mě to bylo trošku složitější. Onemocnění jsem si vlastně diagnostikovala sama, když mi bylo asi 14 let a měla jsem mnoho příznaků. Nevydržela jsem to, začala je googlovat a narazila jsem na PCOS.

V té době, tedy před více než deseti lety, existovalo o tomto onemocnění jen velmi málo článků. A většinou byly děsivé – psalo se v nich o obezitě, neplodnosti, rakovině. Pamatuji si, jak jsem tehdy seděla u počítače a cítila až fyzický strach, paniku. Pak jsem si řekla: „Dobře, tak to tedy mám, ale nikdy to nebudu řešit a nikdy o tom nikomu neřeknu.“

Mluvit o PCOS jsem se rozhodla až po dvacítce. Zeptala jsem se na něj mé gynekoložky, ale ta mi řekla: „To určitě nemáte, vždyť vy jste krásná, štíhlá, vypadáte dostatečně žensky, já bych to na vás poznala!“ Trvala jsem na tom, aby mě poslala na magnetickou rezonanci a endokrinologické vyšetření. A diagnóza se potvrdila.

Chápu, že jste se v pubertě příznaků opravdu lekla, ale už tehdy jste musela chápat, že to není onemocnění, které je dobré brát na lehkou váhu. Proč pro vás bylo snazší diagnózu ignorovat?

AS: Asi hlavně proto, že i když je PCOS poměrně časté onemocnění, ve společnosti se toho o něm moc neví. A myslím si, že to tak je, protože příznaky skutečně zasahují to, co si představíme pod „ženským“ – vypadávají vám vlasy, můžete být obézní, mohou vám více růst chloupky. Pro ženu je to trapné. A pokud jste