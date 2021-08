Odstoupil král newyorské politiky. Guvernéru Cuomovi zlomilo vaz obvinění z obtěžování žen

Když sekretariát Andrewa Cuoma náhle rozeslal novinářům pozvánku na polední tiskovou konferenci v New Yorku, velká část pozorovatelů očekávala, že guvernér oznámí, jak se bude obvinění ze sexuálních obtěžování bránit.

Dvě minuty poté co si vzal slovo, bylo zřejmé, že to nebude ten případ.

„Kdybych dal na svůj instinkt, jako Newyorčan se budu bránit a budu bojovat. Nevzdám to. Jenže já miluju New York. A miluju vás. Tohle by se táhlo dlouhé měsíce a na to teď nemáte čas. A tak jsem se rozhodl, že vzhledem k okolnostem