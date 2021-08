Rakušan: Dvacet procent by pro nás byl neúspěch. Se Spolu se dohodnout musíme

„Je chyba, že jsme se nechali zatlačit do defenzivní role,“ říká lídr hnutí STAN Vít Rakušan. Přijímá za ni plnou odpovědnost. Za neúspěch v nadcházejících sněmovních volbách by pro Piráty a Starosty považoval zisk na úrovni dvaceti procent. Koalice nyní začíná s kontaktní kampaní, od níž si slibuje nárůst preferencí.

Chcete skutečně vyhrát volby?

Samozřejmě. Sestavení koalice bylo od začátku vedeno s úmyslem, aby vznikla síla, která může zvítězit ve volbách a porazit současnou vládní garnituru.

Proč to zatím vypadá, že chcete být třetí?

To je dojem, který máte vy. Vnitřní atmosféra a nasazení našich lidí v kampani svědčí o tom, že vyhrát chtějí. Máme to v sobě zakódováno.

Některé věci se nám zejména v červnu nepovedly. Bylo to dáno tím, že jsme přistoupili do příliš defenzivní role, začali jsme náš tým příliš zatěžovat tím, aby vymýšlel obranné strategie místo prezentace našich vlastních návrhů.

Objektivně jsme se stali cílem poměrně masivní kampaně, která je ve své většině lživá. Považuji za chybu a je to naše odpovědnost, že jsme se nechali do defenzivní role natlačit.

Stojí obě uskupení za koalicí? Podařilo se vám lidem na lokální úrovni přenést informaci, že podobné útoky budou přibývat až do té míry, že jim to nemusí být po chuti?

Oba subjekty drží dohromady. My jsme do toho vstoupili společně po nějaké diskusi. Nebyli jsme koalice, která by vznikla někde u piva. Koalice vznikala rok a půl. Rozebírali jsme programy, byla vedena podrobná debata v obou těchto uskupeních. Za tím rozhodnutím si stojíme, ale to nám nebrání, abychom se kriticky dívali na to, co se zatím nepovedlo.

Úspěch je nad 25 procent

Když vám tolik času bere vyvracení dezinformací a komunikace s členskou základnou, neuvažovali jste, že by bylo lepší jít do voleb samostatně?

Ne. Pokud se podíváme na preference jednotlivých stran, je zcela objektivně prokazatelné, že hnutí STAN koaliční spolupráce neškodí. Zvýšila se viditelnost našich politiků a jsme součástí projektu, který se uchází o vítězství.

Nikdy jsem nepochyboval, že bychom se samostatně do Sněmovny dostali. Ale každé straně svědčí odvaha a šlo o to dát dohromady takovou sílu, která má reálnou šanci zvítězit. A my máme reálnou šanci zvítězit a chceme být první.

Jak chcete kampaň dělat jinak?

Dvacet procent je pro nás neúspěch. S Ivanem Bartošem (předsedou Pirátů, pozn. red.) jsme řekli, že úspěch je nad