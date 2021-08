Covidový pas je ve Francii lístkem na kávu i na vlak

Olympijský oheň se přesunul z Tokia do Paříže, kde se za tři roky budou konat letní olympijské hry. „Jsme připraveni!“ Francouzský prezident Emmanuel Macron napsal na sociálních sítích o akci, díky níž se v roce 2024 Paříž stane hlavním městem sportu.

Ačkoli je to ještě daleko, plány sportovců by stejně jako loni mohla narušit pandemie koronaviru, která zpozdila začátek olympijských her v Tokiu.

„Po celý rok 2021 a pravděpodobně i několik měsíců v roce 2022“ budou Francouzi žít s virem, přiznal Macron během svého projevu v polovině července. Vyřešení této krize by mu mohlo zajistit znovuzvolení do Elysejského paláce v příštím roce.

Klíčových 50 milionů

Rok 2021 je pro něj důležitý a Macron se podle toho chová. Hraje nejen roli prezidenta, ale také epidemiologa, který tvrdí, že jedinou cestou k návratu do normálního života je očkování.

Klíčem je zdravotní pas, který od včerejška ve Francii platí. Zaručuje přístup do