Notes: Čápi bloudí kvůli požárům, Johnny Depp se chystá do Varů a Hamáček už nemusí mlčet

Rozsáhlé požáry v Řecku, Kalifornii, Kanadě, na Sibiři. Ničivé záplavy v Německu, Beneluxu, Indii, Číně. Možná jste si, stejně jako já, v posledních týdnech kladli otázku, nakolik všechny tyto katastrofy souvisí se změnou klimatu; a možná jste si také nebyli jistí odpovědí.

Klimatolog Radim Tolasz popisuje problém v souvislostech – Co změna klimatu Česku přinese? Proč nemůže za všechny dopady nynějších přírodních katastrof? A co můžeme (a musíme) dělat, abychom hrozící nebezpečí alespoň zmírnili? „Nevyhazujme chleba do popelnice, to je dobrý začátek. A naplánujme konec uhlí,“ vysvětluje v rozhovoru s Adélou Skoupou.

Globálnímu oteplování a tání ledů v Arktidě se věnuje ve Studiu N také Filip Titlbach, který hovořil s polární ekoložkou Marií Šabackou.

Podle řeckého premiéra Mitsotakise klepe změna klimatu na dveře, a jak včera ukázala očekávaná vědecká zpráva, klepe silněji, než jsme předpokládali. Přímo do Řecka sužovaného extrémní vlnou veder vás zavede Kristina Böhmerová. „Tohle prostě není film, tohle je skutečný život, tohle je hrůza, kterou prožíváme poslední týden,“ popisuje obyvatelka ostrova Euboia.

A požáry v Řecku trápí také zvířata – čápi kvůli plamenům zabloudí, zraní se a hynou. Lidé v Aténách je pak sbírají jako hrušky na trávnících kolem domů. Na přírodní katastrofu ale doplácí i další tvorové – například želvy.

Olympijské hry v Tokiu skončily, Michael Romancov za nimi ale nabízí v komentáři ještě jedno ohlédnutí – ač se často říká, že politika do sportu nepatří, mnohdy je podle něj pravdou pravý opak. Jako příklad si nevybírá nikoho jiného než zemi vítězství, zemi, která musela na hrách bojovat s přesilou Američanů, Číňanů, Britů, Australanů a Němců a jejíž sportovci získali na hrách ty nejcennější medaile.

Olympiáda nás inspirovala ještě k jednomu textu – americká gymnastka Simone Bilesová pomohla oživit svým odstoupením z většiny disciplín téma psychického zdraví u vrcholových sportovců. „Pokud prožila něco jako panickou ataku, nemohla si pomoct a zatnout zuby a říct, že to dá. V takové chvíli to dál nejde,“ vysvětluje psycholožka Eva Chalupová v rozhovoru s Lenkou Vrtiškovou Nejezchlebovou.

Hongkonžané jako ovce, Číňané jako vlci, kteří jim otravují život. Jak se mohou stát pohádky „podvratným nástrojem mravního rozkladu dětských myslí“? Magdalena Slezáková se věnuje dění v Hongkongu, kde policie nedávno ovčí knihy, které se inspirovaly společenským děním v oblasti, zabavovala při velkém zátahu. Část komentátorů nyní dokonce hovoří o rysech policejního státu.

Hnutí Tálibán v Afghánistánu dobývá další a další území a ve světě vzrůstají obavy, že by se země mohla znovu stát základnou mezinárodního terorismu. Analýzu tamního dění připravila Petra Procházková. „Část Afghánců z území obsazovaného táliby prchá do Kábulu. Část za hranice. A někteří nové vládce vítají. Zvláště ti, které tálibové propouštějí z věznic. Mnozí se budou chtít pomstít. Nejen svým nepřátelům v Afghánistánu,“ popisuje.

Bez covidového pasu si člověk ve Francii nezajde do restaurace, baru, kina či muzea, potřebuje ho také pro cestování veřejnou dopravou. V zemi sílí protesty, jejichž účastníci považují nová pravidla za omezování svobody. A s novými opatřeními jsou spojeny i další komplikace, píše Denisa Ballová.

