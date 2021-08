Jak si stojí Deník N v polovině roku 2021

Vážení a milí přátelé,

navzdory letní atmosféře se rychle blíží klíčové období pro nás pro všechny. Ovšem pro Deník N dvojnásob, protože naši redakci čekají sněmovní volby vůbec poprvé. Že budou důležité, o tom píšeme skoro každý den. Zároveň však věříme, že se nám díky volebním tématům podaří přesvědčit další, dosud váhající čtenáře a posuneme se tak k vytoužené soběstačnosti. Jsme blízko.

Jak ukazují čísla, během prvního pololetí se nám dařilo dál snižovat provozní ztrátu, za druhé čtvrtletí to byly jen necelé dva miliony korun. A to navzdory tomu, že jsme přijali další posily do našeho týmu. Ty dvě nejčerstvější jsme oznámili před pár dny – editorský tým doplnil Jiří Hardoš, který k nám přišel z Událostí ČT, a ekonomickou rubriku obohatil Jan Úšela, dosavadní redaktor Hospodářských novin. Jejich zkušenosti nám zásadně pomohou, a nejen v období voleb.

Protože je nás už více než šedesát, rozšiřujeme na naší adrese ve Spálené ulici provoz do dalšího patra. To nám sice také trochu zvýší náklady, ale po covidové práci na dálku nastupujeme znovu naplno do kancelářského režimu a do původních prostor jsme se už zkrátka nevešli. Tak jen doufáme, že tentokrát už nám v tom žádná další vlna nezabrání.

Ocenění pro Deník N

Těší nás, že naše práce má rostoucí ohlas a kromě jiného získává řadu ocenění. Petr Koubský se stal laureátem Ceny Ferdinanda Peroutky, obdrželi jsme například tři Novinářské ceny za rok 2020 a dostali jsme se na černou listinu Kanceláře prezidenta republiky.

V Novinářské ceně 2020 si v kategorii rozhovor vítězství odnesla Jana Ciglerová, v kategorii reportáž Michael Švec a v kategorii komentář Jiří Pehe. Zvláštní cenu k tomu ve stejné kategorii přidal Petr Pithart, který nám při přebírání připravil nejdojemnější chvíli, když prohlásil: „Dřív to byly Lidovky, ale pak jsem si myslel, že už nestihnu mít svoje noviny. Opatrně jsem to zkusil s Deníkem N a zdá se, že jsme si sedli.“ Moc si toho vážíme. Navíc byli nominováni ještě Jana Ustohalová se svými komentáři a Filip Titlbach s podcastem Studio N.

Že Kancelář prezidenta republiky pěstuje s médii specifické vztahy prokládané urážkami a biblickými citáty, není žádnou novinkou. Ovšem černá listina médií, s nimiž Hrad odmítá jakkoliv komunikovat, je přece jenom pozoruhodné posunutí hranic představitelného. Deník N byl na tuto listinu zařazen, s čímž si sice z žurnalistického hlediska dokážeme poradit, ovšem považujeme to za něco, co by v demokratické společnosti nemělo být akceptovatelné. I proto jsme se v této věci rozhodli podat žalobu s jedinou motivací – precedentním způsobem vyjasnit, kde leží hranice, za kterou už úřady nesmějí dotazy médií ignorovat. Jde o vztah mezi veřejností a odpovědností státu, kterou média kontrolují. Věříme, že to má velký smysl.

Další přírůstky Edice N

V Edici N letos spatřily světlo světa už dvě knihy: netradiční, ale o to víc nadčasové přemítání o životě nazvané Tělesná výchova od našeho slovenského kolegy Martina M. Šimečky a výběr komentářů Deníku N Hledání českého příběhu, jehož vydání jste podpořili v našem crowdfundingu a jenž nabízí inspiraci pro přemýšlení před nadcházejícími volbami. Oba tituly jsou k dispozici v našem e-shopu a u všech dobrých knihkupců.

Třetí kniha už je také napsaná, zredigovaná a vysázená a právě čeká na vytištění. Česko-čínské objímání Jakuba Zelenky bilancuje, jak se čeští politici vztahovali k této globální velmoci a jaký to mělo vliv na domácí politiku jako takovou. Troufám si říci, že žádná jiná kniha nenabízí tak komplexní obrázek, navíc doprovozený mimořádně zdařilými ironickými ilustracemi našeho stálého spolupracovníka Petra Poláka.

Když jsme začali domlouvat práva na český překlad knihy We Are Bellingcat, ještě jsme nic netušili o Vrběticích a návštěvě ruských agentů, které právě skupina Bellingcat identifikovala jako vrahy ze Salisbury. Ovšem jenom se nám tím potvrdilo, o jak výjimečný projekt se jedná. Těší nás, že pomůžeme k jeho větší známosti i v českém prostředí. Překlad už se podařilo renomovanému překladateli Viktoru Janišovi dokončit a kniha se právě sází pro podzimní vydání. Pro lidi zajímající se o nejnovější investigativní možnosti novinařiny je to ideální dárek k Vánocům.

Pátá kniha ještě zůstává překvapením. A kdoví, možná jich nakonec zvládneme i šest…

Měřit všem stejně

Říkalo se, že letošní předvolební kampaň v mnohém překoná všechny předchozí – bude hrozná, odpudivá, nechutná, plná lží a urážek. Zatím se zdá, i když jsme ještě neviděli všechno, že se v tomto ohledu šetří síly na konec prázdnin.

Ovšem emoce pracují naplno v trochu jiném směru. Víc než fakta jako by bylo důležitější, kdo hraje s námi, nebo proti nám. Takže Hrad nás dá na svou černou listinu, ANO nás dlouhodobě považuje za „antibabiš médium“, fanoušci koalice Spolu nás označují za „pirátské listy“, ti pirátští nám naštvaně píšou, že jsme k nim nespravedliví, extremisti nás urážejí nebo nám nemohou přijít na jméno, čelili jsme za poslední pololetí řadě výhrůžek, posílali na nás právníky i mávali žalobami…

Jenže nezávislá média nejsou od toho, aby hrála něčí hry. Měříme všem stejně, což nutně znamená, že se někdy trefíme do každého, protože nikdo není dokonalý. Žurnalistika však nabízí příležitost k veřejné kontrole a tím i k sebereflexi – pro celou společnost, pro jednotlivé subjekty, instituce či osobnosti. Někdo sebereflexi odmítá, ti odpovědnější se k ní postaví čelem. Což zase nabízí občanům vodítko pro to, zda jim věnovat voličskou přízeň… Nic z toho by bez novinařiny nebylo možné.

Můžeme slíbit, že do voleb přineseme ještě mnoho důležitých informací a analýz, které pomohou lépe rozumět české politice, jejím aktérům a jejich motivacím. Část dojmů si můžete už teď odnést z podcastových rozhovorů, které s lídry politických stran vede Jan Moláček.

Přeji vám co nejpříjemnější zbývající část prázdnin před podzimem horkým víc než léto.

Ján Simkanič

ředitel vydavatelství