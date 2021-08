Notes: Prezident má, co chtěl, my máme Koudelku. Ó, my se máme

Hra o šéfa BIS má rozuzlení, které Lukáš Prchal, který dění dlouhodobě sleduje, v komentáři nazval “… se nažral a BIS zůstala celá.“ Pro někoho může být krok Andreje Babiše chytrým způsobem, jak se před volbami zavděčit pomstychtivému prezidentovi, Lukáš ale upozornil, že premiér tím daleko spíš odhalil svoji slabost: „Babiš tím částečně vyhověl prezidentu Zemanovi a jeho okolí, aby toho ale dosáhl, musel ohnout zákon. Celá hra o Koudelku tak ukázala jediné: premiér není tváří v tvář prezidentovi dost silný.“

Ohnout musel nejen zákon, ale i svůj názor na ředitele BIS Michala Koudelku. Tomu byl totiž v minulosti pozitivně nakloněný, jak upozorňuje Kirill Ščeblykin v článku Koudelka není James Bond a je moc v médiích, říká Babiš. Předseda vlády se totiž Koudelky a BIS v minulosti opakovaně zastával a byl podle svých slov s fungováním služby spokojený. Spolu s kolegyní Aleksandrou Puzanovou ještě shrnuje dosavadní vývoj a reakce politických stran na Koudelkovo (ne)ponechání ve funkci.

Dění na olympiádě v Japonsku, která je pro české sportovce a sportovkyně zdaleka nejúspěšnější vůbec, shrnuje David Janeczek, který připomíná i zpětně jen těžko uvěřitelnou cestu české reprezentace letadlem s neočkovaným a nakaženým doktorem a osud některých, kteří kvůli nákaze nesměli na vytouženém závodišti soutěžit.

Šest let svět čekal na zprávu, která dnes vyšla, a Adéla Skoupá první z jejích čtyř částí prostudovala. Pravidelný dokument Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) při OSN přinesl o stavu oteplování zásadní sdělení: Ty střední (ani nejoptimističtější, ani nejpesimističtější) odhadují průměrný vzestup teploty o 2,1 až 3,5 °C do konce století. Oteplování postupuje rychleji, než předpokládaly původní scénáře. Ještě to ale můžeme zvrátit, aspoň někde a aspoň trochu, ale musíme konat hned.

Co si můžete přečíst v zítřejším tištěném Deníku N

– Boj o Koudelku po letech podpory

– Opozice kritizuje Babišovo rozhodnutí o řediteli BIS

– Tlumočníci v Afghánistánu marně čekají na e-mail z Prahy

– Americké školy mají české studenty rády, říká poradkyně

– Za deprese sportovců může i obří zátěž. Trenéři to často nechápou

– Klima se změní. O kolik, to ještě můžeme ovlivnit

– Komentář: Rusko vždy vítězí. K čertu s vámi, pane Coubertine!

– Svěžest Shokyho & Morthyho boduje

– Medailový nášup, zlatí hrdinové i skandální let

Američané se rozhodli utratit jen asi třetinu svých pandemických stimulačních šeků a zbytek ušetřit. Nová varianta delta může tuto opatrnost ještě umocnit, rozebírá dnešní analýza, kterou pravidelně přebíráme z Financial Times. Spojené státy se tak blíží k „fiskálnímu útesu“, protože nové vládní výdaje v příštích měsících prudce poklesnou.

Oceněný komentátor Jiří Pehe ve svém dnešním komentáři rozebírá možnosti, které Česko čekají po volbách. Že vládu bude nejdřív sestavovat Andrej Babiš, i kdyby volby nevyhrál, je podle něj dané. „Prezident Miloš Zeman dopředu avizuje, že sestavením vlády pověří nikoliv lídra koalice, ale předsedu nejsilnější strany. A tím bude s jistotou Babiš. Pak ale následuje hned několik možností,“ píše.

Filip Titlbach se svým podcastem Studio N zajel na debatu festivalu hrdosti Prague Pride, kde s ním o fenoménu zvaném pinkwashing diskutovaly politoložka Zora Hesová a filmová expertka Hana Kulhánková.



Dvě redaktorky a dva redaktoři, Bára Janáková, Kristina Němcová, Jan Wirnitzer a Štěpán Vojtěch pracovali na rozsáhlé analýze nové knihy premiéra Babiše a titulní strana byla tak vypovídající, že každému už při pohledu na ni bylo jasné, k čemu uvnitř materiálu došli.

„Blíží se sněmovní volby a to mimo jiné znamená, že Andrej Babiš vydal knihu svých vizí. Podobně jako před volbami minulými, v roce 2017. Deník N dílo předsedy vlády s titulem „Sdílejte, než to zakážou!“ prošel, vybral některé záměry a doplnil je o kontext nebo komentář odborníků.“

A nakonec ještě vtipný kolega Wirnitzer jednou, a to ve shrnutí politického dění uplynulého týdne PolitikoN.

Tak pěkný večer!