K čertu s vámi, pane Coubertine, Rusko vždy vítězí!

Komentář Michaela Romancova: „United by Emotion.“ Takové bylo oficiální motto právě skončené olympiády v Tokiu. V řadě případů se však emoce ze sportovišť opět přenesly i do sféry politické, respektive politika ovlivnila některé soutěže. Nadmíru ilustrativním příkladem je současné Rusko.

Bez ohledu na to, jak často zní tvrzení, že sport do politiky a politika do sportu nepatří, se i v Tokiu ukázalo, že tomu tak bohužel není. V řadě případů je pravý opak pravdou.

Judisté z Alžírska a Súdánu odmítli nastoupit proti soupeřům z Izraele, běloruská atletka po konfliktu s vedením výpravy požádala z obav o svou bezpečnost po návratu o politický azyl v Polsku. 29 sportovců z 11 zemí v Tokiu startovalo v barvách Uprchlického olympijského týmu, který se poprvé představil před pěti lety na hrách v Riu.

Coubertin sice tvrdil, že „není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“, řada sportovců, sportovních funkcionářů a politiků to však vidí úplně jinak. Jediné, co uznávají, je vítězství, a to i v případě, že se jedná o vítězství za jakoukoliv cenu, včetně vítězství dosaženého nečestným způsobem.

Čtenářům jistě není třeba připomínat obludný dopingový skandál, který vyplynul na povrch po zimní olympiádě v Soči. Připomeňme pouze, že ruští sportovci, kteří na předchozích hrách ve Vancouveru skončili v neoficiálním medailovém pořadí až desátí, na domácích sportovištích slavně zvítězili…