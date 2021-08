O vlivu člověka není pochyb, říká nová zpráva o klimatu. Ještě je ale možné oteplení zmírnit

Vědci jsou si víc než kdy dřív jisti, že změnu klimatu působí člověk – především tím, že spaluje uhlí a ropu a vypouští tak do atmosféry oxid uhličitý. To se pak projevuje častějšími extrémy počasí, jako jsou vlny veder, sucho nebo povodně. Potvrzuje to čerstvá vědecká zpráva, která pravidelně shrnuje nejnovější a nejzásadnější světové poznatky o změně klimatu. Zároveň upozorňuje, že budoucnost stále můžeme ovlivnit.