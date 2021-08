… se nažral a BIS zůstala celá. Trumf si Babiš nechal na závěr, i tak ukázal, že tváří v tvář Zemanovi není dost silný

Deník N na tento krok upozornil už před pár měsíci. Babiš tím částečně vyhověl prezidentu Zemanovi a jeho okolí, aby toho ale dosáhl, musel ohnout zákon. Celá hra o Koudelku tak ukázala jediné: premiér není tváří v tvář prezidentovi dost silný.

Babiš na tiskové konferenci po rozhodnutí vlády řekl: „My jsme toho udělali strašně moc a já jsem premiér svrchované země. Žádný cizí stát mi nebude mluvit do toho rozhodnutí.“ Měl tím na mysli Ruskou federaci, které spolu s Koudelkou odmítli vydat ruského hackera Nikulina (naopak byl předán do USA), nebo také nedávné vyhoštění desítek ruských diplomatů z ruské ambasády v Praze kvůli zapojení dvojice ruských agentů do výbuchu ve Vrběticích.

Všechno to je pravda. BIS navíc pod Koudelkou opakovaně uspěla, když rozbila ruskou zpravodajskou síť nebo se vyrovnala s podivnou kauzou „ricin“. Za činnost kontrarozvědky vláda i poslanci opakovaně Koudelkovi a BIS děkovali a podporovali je v další práci. Vláda Koudelku navíc šestkrát navrhla povýšit do hodnosti generála. To ale opakovaně odmítl prezident Zeman.

Tady se dostáváme k zásadnímu problému. Koudelka a práce BIS