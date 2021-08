Babiš je buď zbabělec, nebo nekompetentní. Nejmenování šéfa BIS poškodí celé Česko, říká Bělobrádek

Zpravodajské služby, jako je Bezpečnostní informační služba, nesmí být nikdy předmětem politikaření. Toho jsme teď ale svědky, říká Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL), předseda sněmovní komise pro kontrolu BIS, která na fungování kontrarozvědky dohlíží. Premiér Andrej Babiš (ANO) se rozhodl nechat výběr šéfa BIS na novou vládu, o čemž má odpoledne jeho kabinet jednat. Současný ředitel Michal Koudelka by tak k 15. srpnu skončil, vedením kontrarozvědky by byl zřejmě pověřen jeho zástupce Jan Pavlíček.

Už roky dohlížíte na práci BIS v komisi pro kontrolu činnosti této služby. Setkal jste se s nějakým zásadnějším pochybením, kvůli kterému by měl současný ředitel skončit?

Ne. Nic takového se nestalo. Stálá komise pro kontrolu činnosti BIS opakovaně děkovala drtivou většinou za práci BIS včetně ředitele Michala Koudelky. I z toho vyplývá, že všechny informace, které se eventuálně objevovaly proti BIS a jejímu řediteli, nebyly relevantní. Služba i ředitel plní svoji roli dobře. Nic závažného jsme nezjistili, není důvod, aby byl odvolán nebo aby nepokračoval. Jiné by to bylo, kdyby se našel lepší kandidát.

O nikom takovém se ale nemluví. Co říkáte na to, jakým způsobem Koudelkův zjevně konec nastane? Premiér neudělá nic, čímž řediteli zanikne mandát.

Jsou dvě možnosti, proč předseda vlády volí tento přístup. Buď je zbabělec a bojí se rozhodnout, nebo je nekompetentní a netroufá si rozhodnout. A obě varianty jsou špatně. Je to odpovědnost celé vlády, v ní má ale většinu hnutí ANO. A není nikdo, kdo by hlasoval jinak, než chce pan Babiš. Pokud se on rozhodl nechat to vyhnít, aby se vyhnul konfliktu s prezidentem Zemanem, který navíc nemá pravomoc do toho výběru zasahovat, svědčí to o