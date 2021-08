Za deprese sportovců může i obří zátěž. Trenéři to nechápou, některé metody jsou brutální, říká psycholožka

Je odstoupení gymnastky Simone Bilesové a tenistky Naomi Ósakaové kvůli psychickým problémům z klíčových závodů a zápasů spíš špička ledovce, kde se pod hladinou skrývá neviditelná masa sportovců, kteří jsou psychicky „na hraně“, nebo je to výjimka a extrém a naprostá většina vrcholových sportovců se takovému stavu nepřibližuje?

Spíš myslím, že je to ten extrém. Mezi vrcholovými sportovci jsou lidé, kteří čelí duševním potížím, ale stále platí, že vrcholový sportovec, který se drží nějakou dobu stabilně na špičce, je člověk psychicky velmi odolný. Však to neustále prokazují svými výkony.

Mezi vrcholovými sportovci, stejně jako mezi jinými lidmi, kteří jsou ve svých oborech na vrcholu, jsou lidé, kteří svým talentem, pílí, ctižádostí a osobnostním nastavením něco kompenzují. Právě tyhle vlastnosti je ženou dál, až později se třeba dozvíme, že kdekdo z nich trpěl úzkostnou poruchou, možná i depresí.

Rozložení těchto duševních poruch u nich bude podobné jako v běžné populaci, ale že by je něco náhle tak paralyzovalo, že by museli odstoupit, to se stává opravdu naprosto výjimečně. Ani nemyslím, že by se mnoho sportovců té hraně blížilo. Ale může se stát, že jim takový psychický výkyv zhorší výkon, nebezpečná je ztráta koncentrace u sportovců, kdy objektivně hrozí velké riziko zranění.

Což se určitě týká právě sportovní gymnastiky.

Ano. Simone Bilesová už má určitě zkušenost, že se v tréninku nesoustředila a namlela se. Je naučená vnímat samu sebe docela dobře.

Překvapilo vás, že se Bilesová rozhodla ve většině disciplín nepokračovat?

Ona zjevně nemohla jinak. Stalo se něco, co nešlo překonat. Pokud prožila něco jako panickou ataku, nemohla si pomoct a zatnout zuby a říct, že to dá. V takové chvíli to dál nejde.

U ní však určitě nelze vůbec pochybovat o psychické odolnosti, je to silná osobnost, která svoji úžasnou kariéru zvládla konstantně skvěle. V tu chvíli se sečetlo určitě více faktorů. Únava, možná celá covidová doba, odloučení od rodiny, možná na ni dolehly i následky prožitých traumat, sama zmiňovala stres z kvalifikace do národního týmu.

Když přešla bezprostřední ataka, musela se vyrovnat s tím, že odstoupila. Bude muset nějak zpracovat fakt, že její perfektně připravené já selhalo. Ale ona si to nijak nezpůsobila, to přišlo.

Stalo se jí to nejspíš poprvé. Sportovkyně, jako je ona, je zvyklá, že její tělo i její psychika zvládají obrovské zátěže, že překonají strach a bolest. Najednou se stalo něco, co nemohla ovlivnit, co neměla pod kontrolou. S tím bude mít trošku práci.

Vlna chápavých až obdivných reakcí byla docela silná, ale samozřejmě sítě zaplavily i komentáře, že takovou slabost si nemůže dovolit, že to přece nejde. Přemýšlela jsem o tom, oč snazší je pro fanoušky přijmout, že si sportovec zlomí nohu, a proto nemůže závodit dál, než pochopit, jak hluboká překážka nebo bolest mohou být panická ataka, úzkost, akutní projev deprese…

Jenže většina lidí nechápe, jaký pocit je prožívat takový psychický stav, to jim asi nemůžeme mít za zlé. Když většina z nás uvidí, že si při závodě někdo zlomí nohu, je nám z toho fyzicky zle, soucítíme, máme vrozené, že zranění tak vnímáme.

Ale psychické stavy, pokud jsme je sami neprožili nebo je neprožívá někdo nám velmi blízký, je těžké chápat. Osvěta o psychickém zdraví a nemocech není velká.

A nemůže tohle vést k osvětě? Stejně jako je třeba projekt Bez frází, kde se někteří sportovci svěřují se svými i psychickými zraněními a poruchami.

Tyhle příběhy spíš pomáhají lidem, kteří sami takové stavy prožívají. Když poslouchají nebo čtou, že si něčím podobným prochází někdo takhle úžasný a úspěšný, jako je vrcholový sportovec, může je to nakopnout třeba vyhledat pomoc. Ale myslím, že pokud to někdo sám neprožívá nebo se ho to nedotýká kvůli někomu blízkému, nedokáže se do toho vžít, až na ty nejvnímavější jedince.

Takže vrcholoví sportovci, kteří mají diagnostikované duševní potíže, výjimkou nejsou, ale v naprosté většině je umí kompenzovat a zpracovat a v podávání výkonů jim nepřekážejí?

Jsem o tom přesvědčená. U nejúspěšnějších sportovců je talent tak výjimečný, že dokáže kompenzovat i úzkostné stavy. S depresí to jde