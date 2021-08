Od roku 2025 nebude možné, aby ohrožené děti do tří let končily v kojeneckých ústavech. V pátek to po mnoha letech debat odhlasovali poslanci. Proti byli komunisté a SPD. Nadále ale bude možné, aby úřady do ústavní péče umístily například větší sourozenecké skupiny či těžce postižené děti. Novela teď zamíří do Senátu.