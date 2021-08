Notes: Konec ústavní výroby deprivantů v Česku. A přátelství jako evoluční výhoda

Kolikrát má člověk příležitost otevřít Notes dobrou zprávou?! Počítat to nebudu, radši tuto ojedinělou šanci rovnou drapnu za pačesy. Poslanci dnes totiž rozhodli, že od roku 2025 už nebude možné umísťovat děti mladší tří let do ústavní péče. Po letech úmorných debat vyhráli ti nejmenší a nejzranitelnější. A s nimi celá společnost. Alespoň tedy v této partii.