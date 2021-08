Další peníze pro důchodce nebo nápady, o kterých se mluví už roky. Deník N rozebral vize předsedy vlády

Babišovy evergreeny typu většinový volební systém, návrhy na další finanční podporu seniorů, novinky v podobě státní továrny na byty, ale i záměry, o kterých představitelé státu mluví dlouhá léta, ale ani v tomto volebním období je nedotáhli do konce jako v případě mistrovských zkoušek. Blíží se sněmovní volby a to mimo jiné znamená, že Andrej Babiš vydal knihu svých vizí. Podobně jako před volbami minulými, v roce 2017. Deník N dílo předsedy vlády s titulem „Sdílejte, než to zakážou!“ prošel, vybral některé záměry a doplnil je o kontext nebo komentář odborníků.

Politika a veřejná správa

Firmy s podílem státu



„Tak mě napadla taková firma, která bude vyrábět firmy. Firmy s podílem státu.“

Babiš tuto ideu vysvětluje tím, že státní správa podle něj není schopná shánět potřebné kvalitní zaměstnance „z trhu“. Důvodem jsou podle premiéra třeba výběrová řízení nebo omezení tabulkovými platy. Ve firmách s podílem státu by podle Babiše taková omezení nebyla.

Už nyní stát může využívat institut klíčového zaměstnance, který může dostat dvojnásobek tabulkového platu i odměny. Podle ředitele projektu Hlídač státu Michala Bláhy se to ale v praxi příliš nevyužívá kvůli nedostatku peněz. Bláha také poukazuje na to, že stát si pravidla a omezení stanovuje sám. Proto nerozumí tomu, proč je Babiš nezměnil. Ve vládních funkcích je zhruba s půlroční přestávkou od ledna 2014.

„Neudělal nic. [LOCK] Naopak prostřednictvím ministryně Schillerové tuto situaci zhoršil (díky zrušení tři měsíce neobsazených tabulkových míst),“ namítl Bláha. Upřesnil, že jak státní firmy, tak úřady musejí dělat výběrová řízení.

„Vytvořit firmu, co bude vytvářet státní firmy, je nesmysl. Už tak dnes činí ministerstvo financí a další resorty. Pokud má na mysli (těžko u takto povrchně řečeného soudit) vytváření startupů, kde by byl podíl i soukromého sektoru, je to velmi rizikové. Historie i současnost mnohokrát prokázaly, že stát je velmi špatný hospodář,“ dodal Bláha a zmínil Českou poštu nebo Lesy ČR.

Většinový volební systém



„Moje ideální představa? Změňme volební systém do Sněmovny, aby vítězná strana mohla opravdu vládnout a ukázat se. Prostě zaveďme 200 jednomandátových volebních obvodů a v nich by vyhrával ten, který dostal nejvíc hlasů. Jednoduché počty, bez nějakých přepočtů na mandáty. Taková úprava by taky znamenala, že vládnout by mohla jen jedna strana.“

Dlouhodobé Babišovo přání. Vítěz voleb by podle něj měl vládnout sám, bez nutnosti sestavovat koalici. Současný poměrný volební systém premiér považuje za neefektivní.

Aby země byla vyspělá a aby se v ní dobře žilo, není většinový systém nezbytný. Ukazuje to například pořadí zemí podle metodiky Human Development Index, užívané i OSN: Česko v ní je na dvanáctém místě modifikovaného indexu, zohledňujícího i nerovnosti ve společnosti (což znamená, že si o moc polepšit už nemůže), a mezi prvními patnácti zeměmi jsou jen dvě, jejichž parlament vzešel z většinového volebního systému nebo systému s výraznými většinovými prvky: Austrálie a Nový Zéland.

Pro změnu volebního systému je kromě třípětinové většiny všech poslanců potřeba i třípětinová většina přítomných senátorů, protože by šlo o změnu Ústavy. Babišovo ANO má nyní 5 z 81 senátorů.

Vládní/úřednická čtvrť

„Teď ten nápad. Pojmenoval jsem ho zatím Vládní čtvrť. (…) Supermoderní, úsporné budovy. Převratná architektura. Úplně nová část města, která slouží celé zemi, ale zároveň láká turisty a s nimi i kapitál z celého světa.“

Vládní čtvrť je další premiérův evergreen. Poprvé o ní Babiš hovořil zřejmě v roce 2016 a projekt řeší poslední volební období. Záměr ale narážel na požadavky vedení Prahy. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) v minulosti kritizoval myšlenku „úřednického ghetta“. A taky převod pozemků podmiňoval – například státním příspěvkem na dostavbu vnitřního silničního okruhu v hlavním městě. Vedle toho ale stát s Prahou řeší i další majetkové směny.

Jednání pokračují až do současnosti, zatím bez výsledku. Obě strany debatují o znění memoranda. To má řešit jak financování dopravních staveb, tak i městské pozemky v Letňanech, kde by mohl areál pro státní úředníky vzniknout. Vedení Prahy nedávno oznámilo, že chce, aby kabinet slíbené financování dostavby okruhu garantoval zákonem. Babiš namítá, že jeho schválení v nynější Sněmovně není možné.

Hackatony státní správy

„Napadá mě, že bych chtěl dělat hackatony státní správy, kde v rekordním čase vznikne spousta nápadů, třeba na zjednodušení procesů v těch tisících IT systémech státu.“

Hackathon je akce, na které programátoři, grafici a další profese hlavně z IT pracují na nějakém softwarovém projektu, vyvíjejí program nebo třeba aplikaci. Někdy se používá i název programovací maraton. „Hackathon je cvičení, je to aktivita, kdy si malé týmy lidí v krátkém horizontu vyzkoušejí realizaci myšlenek. To je princip hackathonu,“ řekl Deníku N odborník na IT a ředitel projektu Hlídač státu Michal Bláha.

Termín hackathon se asi nejvíc skloňoval v souvislosti s akcí z ledna 2020, při které dobrovolníci zdarma za dva dny vytvořili informační systém k elektronickým dálničním známkám. Státní zakázka na takový systém za 400 milionů korun – později zrušená – tehdy čelila kritice. Systém nakonec vytvořil státní podnik Cendis, projekt z hackathonu nevyužil.

Podobné události v posledních letech organizovaly i státní instituce. Příkladem je akce s názvem Hackathon veřejné správy. V rámci ní se účastníci snaží najít způsob, jak nejlépe a užitečně využít data a informace úřadů. Z projektů, které se hackathonu účastní, se ale podle Bláhy v praxi uplatní jen jednotky.

„Hackathon je jedna z dvaceti cest, jak přivést inovace do státní správy, ale není to nic samospásného,“ podotkl Bláha. Dodal navíc, že z dosavadních kroků premiéra nenabyl dojmu, že by Babiš skutečně plánoval hackathony zavádět v rámci státní správy, případně využívat jejich výsledky.

Státní fabrika na byty

„A když jsem o tom všem znovu přemýšlel, napadlo mě, co kdybychom vyráběli hotové byty? Normálně ve fabrice. Žádná předražená stavba, která trvá nekonečně dlouho.“

Stát vyrábějící snadno sestavitelné, zařízené, cenově dostupné a zároveň „dost slušné“ byty. S možností hypotéky 95–100 procent. Další z návrhů v Babišově knize. Podobné byty se podle premiéra vyrábí v mnoha zemích. Podle generálního ředitele developerské společnosti Ekospol Evžena Korce by ale mohla být problematická avizovaná unifikovanost.

„Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že tento systém může fungovat. Hlavní výhodou je rychlá výstavba. Nevýhodou pak výrazné omezení architektonického výrazu celého projektu i jednotlivých bytů. V současnosti drtivá většina kupujících realizuje nějaké klientské změny, kdy si kupovaný byt upravují podle svých představ. To s prefabrikovanými díly z továren možné nebude, nebo jen velmi komplikovaně.“ sdělil Deníku N Korec.

Zároveň v podobné výstavbě nevidí řešení bytové krize. „Podle mě jde o vhodný systém pro sociální bydlení, kdy je naprosto rozhodující co nejnižší cena. Nedomnívám se však, že by to nějak řešilo špatnou dostupnost bydlení pro střední třídu. Nehledě na to, že jakákoliv výstavba v režii státu je vždy výrazně dražší než ta samá pod taktovkou soukromého developera,“ míní Korec.

Nesrozumitelný stát

„A jak se mnou ten stát mluví. Je to dobře napsané? Je to nejen o pozicích ovládacích prvků, ale taky o slovech. Pochopitelné texty. A vůbec, slušnost. Být milý. Přívětivá a hned pochopitelná sdělení. (…) Tak si říkám, chtělo by to funkci textař státu, který bude textovat veškerý kontakt státu s občanem, protože stát není schopen ani pozdravit. (…)“

Komunikace státu s veřejností byla a je velkým tématem v rámci koronavirové krize. Za mnohdy nesrozumitelná, rychle se měnící nařízení a způsob jejich prezentace čelil Babišův kabinet opakovaně kritice.

Změnit to měl například Covid Portál. Stát ho spustil loni na podzim na popud tehdejšího opozičního poslance Dominika Feriho (dříve TOP 09) a s pomocí dobrovolníků z komunity Česko.Digital. Jenže ani tyto stránky se neubránily případům, kdy obsahovaly špatné informace. Na konci července například web Tn.cz upozornil na to, že portál několik týdnů chybně uváděl, že na některých místech není nutné nosit respirátory.

Není také jasné, kdo by zmiňovanou funkci textaře zastával a zda by stát kvůli tomu nemusel rozšířit úřednický aparát. Babiš si totiž v minulosti stěžoval, že „máme strašně moc úředníků“.

Zdravotnictví

Náramky pro diabetiky



„Tak mě napadá, že bychom měli všem diabetikům, kteří budou chtít, dát zdarma chytrý náramek, kterým je bude vzdáleně monitorovat praktický lékař.“

V rámci kapitoly revoluce v českém zdravotnictví předseda vlády zmiňuje velký počet lidí trpících cukrovkou. Je jich přes milion, naprostá většina má diabetes druhého typu. Premiér navrhuje cukrovkáře, kteří by měli zájem, vybavit zmiňovaným chytrým zařízením.

„Nevím o tom, že by byl k dispozici specifický náramek poskytující veškeré potřebné informace o aktuálním zdravotním stavu pacientů s diabetem, který by byl současně oficiálně schválen k používání v naší zemi (SÚKL),“ napsal Deníku N bývalý dlouholetý předseda České diabetologické společnosti Milan Kvapil.

Dostupné přístroje jsou podle něj schopné měřit jednotlivé parametry. Zdravotníci je využívají v rámci sledování pacientů na dálku – tzv. telemonitoringu.

„Kompletní implementace jistě bude uvedena v život v dohledné době, nicméně je třeba formálně vyřešit mnoho otázek – například kdo bude odpovídat za přesnost dat? Kdo bude poskytovat 24hodinové konzultace? Kdo tuto službu bude hradit? Jak motivovat pacienty, aby spolupracovali? Pro jakého pacienta je toto zařízení skutečně přínosné?“ naznačil hlavní aktuální otázky Kvapil.

Školství

Mistrovské zkoušky



„Řemeslu musíme vrátit prestiž. Nejen praktickou výukou na základkách, ale i třeba tím, že zavedeme mistrovské zkoušky, díky kterým budou zákazníci vědět, že si najímají na práci skutečného odborníka.“

O znovuzavedení mistrovské zkoušky, která existovala už za první republiky, se vedou debaty od 90. let. Řemeslník by jí garantoval kvalitu a vzdělání pro svou práci. Po zavedení mistrovských zkoušek volají zaměstnavatelé nebo třeba Hospodářská komora. Ve svém programovém prohlášení z roku 2014 s tím počítala Sobotkova vláda, v níž byl Babiš vicepremiérem a ministrem financí, a v přípravách pokračovalo ministerstvo školství i v nynějším kabinetu.

Mluvčí ministerstva Aneta Lednová Deníku N napsala, že v současnosti odborné skupiny dokončily kvalifikační a hodnoticí standardy pro zkoušku a ještě potřebují připravit program dalšího vzdělávání a učebnice. Přípravu zákona má podle Lednové na starosti ministerstvo průmyslu a obchodu. Resort školství aktuálně prodloužil lhůtu na dokončení projektu do konce června 2022.

Odborník na vzdělávání z CERGE-EI Daniel Münich, autor studie srovnávající kvalitu učňovských oborů v Česku a dalších zemích, vyčítá vládě, že příprava mistrovských zkoušek trvá tak dlouho. Podle něj jsou navíc i další nástroje, jak zvýšit prestiž učňovských oborů. Například zvýšení finanční podpory nebo systémové propojení učilišť se zaměstnavateli.

Povinná angličtina pro malé děti

„Tak mě napadá, že by nebylo špatné mít povinně angličtinu od první třídy. A taky pro předškoláky.“

Znalost anglického jazyka často bývá považována za samozřejmost, nejen na trhu práce. Řada školek proto nabízí nepovinný kroužek, kde se dítě v útlém věku učí základní anglickou slovní zásobu. Angličtina od první třídy rovněž není povinná, ale ředitelé škol pro její výuku mezi prvňáky často využívají dostupné hodiny. První cizí jazyk je povinný od třetí třídy.

Poptávka po brzkém začátku jazykového vzdělávání dětí mezi rodiči je. Dokládá to i rostoucí zájem o anglické školky, které ale bývají soukromé. V případě povinné angličtiny ve školkách by se tak k ní dostaly i děti z chudších rodin.

Ministerstvo školství nicméně na svém webu upozorňuje, že raný začátek výuky nezajišťuje automatickou výraznou úspěšnost ve zvládnutí cizího jazyka. Podle úřadu to závisí spíše na kvalitě pedagoga, na pravidelnosti a hodinovém rozsahu výuky.

Každý den povinný tělocvik

„A co mít povinně na základkách tělocvik pětkrát týdně? S profesionálními trenéry? :-)“

Že většině tuzemských školáků chybí každodenní pohyb, ukázal už těsně před koronavirovou krizí průzkum Univerzity Palackého v Olomouci. Jen asi pětina splňovala doporučení Světové zdravotnické organizace, že by se děti měly věnovat pohybovým aktivitám alespoň hodinu denně. Každý pátý školák měl naopak potíže s nadváhou nebo obezitou.

Za pandemie odborníci hlásili, že se situace ještě zhoršuje. I proto například Česká unie sportu (ČUS) v červnu vyzvala, aby od mateřských po vysoké školy přibyly navíc dvě hodiny pohybu týdně. Předseda ČUS Miroslav Jansta tak premiérův návrh vítá. Ale není jasné, jestli je možné ho převést do reality. „Vnímáme to jako složitě realizovatelné, protože v České republice není dostatek profesionálních trenérů mládeže. Naopak. Přes 95 procent trenérů dětí a mládeže dělá tuto činnost dobrovolně nebo za určitý příjem,“ upozornil Jansta.

Víc pohybu by u dětí přivítal i předseda Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc, také on ale poukázal na možné komplikace.

„Narazili bychom na personální i prostorové limity, protože tělocvičny a další sportoviště jsou nyní vytíženy víceméně naplno,“ nastínil. Problém by podle něj nastal také v rozvrhu, každý ročník má totiž přidělený omezený počet hodin. Pokud by tak přibylo výuky tělocviku, bylo by nutné buď ubrat čas vyhrazený pro jiné předměty, anebo zvýšit celkovou dobu, kterou děti ve škole stráví.

Životní prostředí



Propojení jezer na severu

„Představte si, že bychom propojili všechna jezera, která vznikají v severních Čechách, kde byly dřív doly na uhlí. V tuto chvíli jsou už vybudovaná úžasná vodní díla Milada a Most a jak se bude ukončovat těžba, budou vznikat další jezera. ČSA, Bílina, Tušimice a za nějakou dobu i Vršany. Chceme je propojit tak, aby přes ně všechny protékala řeka Bílina.“

Podle premiéra by podobný projekt pomohl v boji se suchem, se zdroji pitné vody a na vodních dílech by mohly vznikat vodní elektrárny. Někdejší ministr životního prostředí Libor Ambrozek říká, že nejde o Babišův nápad, se stejnou myšlenkou podle něj přišli už komunisté v 80. letech. Idea je podle něj sporná.

„Jedním z vážných problémů je vodní bilance, protože není jisté, zda by i po naplnění vytěžených lomů nebylo vzhledem k obrovskému výparu z vodní plochy i nadále nutné je dotovat vodou z řek. To by mělo samozřejmě dalekosáhlé dopady na jejich ekosystém,“ vysvětlil Ambrozek.

Odvodnění řeky Bíliny by podle něj mohlo vést k nedostatku vody v Ohři, což by mohlo mít negativní vliv na zemědělství v jejím dolním toku. „Dalším problémem je kvalita vody v Bílině, která stále patří mezi nejvíc znečištěné vodní toky v ČR, a ani se dnes k napouštění nemůže využívat,“ podotkl Ambrozek.

Byla by navíc podle něj třeba řada studií včetně zvážení možných negativních důsledků, protože původní myšlenka nepočítala s globálním oteplováním a kvůli tomu větším výparem vody.

Ekologické kotle

„Abychom byli zdraví, potřebujeme nejen sport, ale i čistý vzduch. Nejsem ekologický fanatik, abych kvůli tomu chtěl zaříznout český průmysl nebo brát lidem jejich auta, která neplní nejnovější ekologické normy. (…) A úplně nejlíp, něco jim dát, abychom na kvalitě vzduchu pracovali všichni společně. Co by to mělo být? No přece moderní, ekologické kotle.“

Výměna starých kotlů za ekologičtější není novinkou, ale je v běhu dlouhodobě, a od září roku 2022 bude dokonce povinná. Stát za vlády Andreje Babiše nové kotle lidem „nedává“, ministerstvo životního prostředí na jejich výměnu ale přispívá krajům dotacemi z evropských fondů. První z výzev byla v roce 2015. Lidé mohou žádat o příspěvek, který podle resortu pokryje maximálně 50 procent nákladů na výměnu kotle, nízkopříjmovým domácnostem nově až 95 procent nákladů.

Lokální topeniště se vedle dopravy, průmyslu či zemědělství významně podílejí na znečištění ovzduší. To podle molekulárního biologa a genetika Radima Šráma působí mimo jiné zdravotní potíže lidem, když zvyšuje hlavně výskyt chorob srdce a cév. I proto Šrám považuje výměnu kotlů za pozitivní krok.

„Lokální topeniště ale nejsou jediným zdrojem znečištění, například v Praze k němu významně přispívá doprava. V Moravskoslezském kraji je také výrazný podíl průmyslových zdrojů, a je proto potřeba další modernizace,“ popsal Šrám, který je zároveň předsedou Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR.

„Ministr Brabec (ANO, pozn. red.) už před delší dobou zmiňoval, že za naprostou většinu znečištění z dopravy v Praze může pět procent aut s dieselovými motory, které mají odstraněné filtry. A už dlouho se diskutuje o tom, že by se měla především zlepšit kvalita technických kontrol,“ dodal Šrám.

Sociální věci

Podpora rodin podle Babiše (Orbána)

„Když chceme vyšší porodnost, je ideální rodina se třemi dětmi. (…) Tak, a teď musím říct jedno jméno. Viktor Orbán. (…) Maďarsko poskytuje velkorysé půjčky na bydlení pro rodiny s dětmi, daňové úlevy a další podporu. (…) Měli bychom se Maďarskem inspirovat.“

Politici řeší, kde vzít kvůli stárnutí populace peníze do stále nákladnějšího důchodového systému. Západní země bývají otevřenější pracovní migraci, sociálně konzervativnější středoevropské postkomunistické státy zase jako lék proti „vymírání národa“ akcentují spíš podporu rodinné politiky. Otázka je, zda to stačí.

Od nástupu Orbána do vlády v roce 2010 stoupla průměrná porodnost v Maďarsku z 1,25 na 1,5 dítěte na ženu v roce 2019. Vyšší hodnotu vykazovalo jak Česko, tak zejména Francie, k jejíž rodinné politice se Babiš upínal před čtyřmi lety.

Důvody k nezakládání větších rodin bývají hlubší než absence příspěvku na auto, půjčky a osvobození od daně. Roli hrají i společenské klima a konvence, obavy z budoucnosti, rozvodovost nebo obtíže při kombinování pracovního a rodinného života.

To potvrzuje sociolog z Masarykovy univerzity Martin Kreidl. „Většina žen dnes řeší především to, jak najít rovnováhu mezi prací a rodinou, má obavy z přerušení kariéry a toho, že se budou do pracovního procesu obtížně vracet,“ popisuje.

Část společnosti podle něj ale finanční příspěvky motivovat mohou. „Zejména na venkově, kde část populace žije ve vícegeneračních domácnostech, s brzkou svatbou, a neřeší kombinaci práce–rodina, ale zda se vejde do domu, do auta nebo kolik vydělá peněz, může být citlivost na finanční pobídky vyšší,“ domnívá se.

Odměny pro ženy v důchodu

„Tak mě napadá, že by vůbec nebylo špatné vyhlásit takový Den českých matek a babiček. Týden v lázních zdarma pro každou ženu k jejím 70. narozeninám. A každé ženě, která je v důchodu, chci dát v Den českých matek a babiček odměnu. Taková tisícovka by se šikla, co říkáte?“

Týden v lázních by nebyl zdarma, zaplatil by ho stát. Stejně jako tisícovku každé seniorce v (zatím neexistující) Den českých matek a babiček. Ročně by to státní kasu vyšlo na necelé dvě miliardy korun.

Důchodci bez poplatků za psa

„Češi jsou pejskaři. (…) Tak mě napadá, co čipování psů důchodcům zdarma? A taky bychom jim mohli odpustit platbu za psa. Spousta starých lidí je osamělých a pes je jejich jediný společník. Zaslouží si to. Vím, že některé obce už to dělají, a měly by to dělat všechny.“

Další z návrhů, které míří na tradiční voličskou skupinu hnutí ANO – seniory. Psa chová v Česku přibližně 40 procent domácností. Babišem zmíněné výdaje přitom patří mezi ty nižší.

Čipování psa, které je od loňského roku povinné, představuje jednorázový výdaj a jeho cena se pohybuje v řádu stovek korun za čip a za úkon veterináře. Náklady na samotný chov včetně krmiva nebo veterinární péče ročně činí tisíce až nižší desetitisíce korun.

Poplatky za psy jsou jedním ze zdrojů příjmů pro obce. Stát je odpouští nevidomým nebo tělesně postiženým lidem. Lidé starší 65 let mají slevu také – poplatek je ročně vyjde nejvýš na 200 korun.