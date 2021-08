Proč skončila Messiho éra v Barceloně? Přišli bychom o peníze na 50 let, ani on není více než klub, řekl prezident

Spojení Barcelony s Lionelem Messim trvalo jednadvacet let. Šestnáct z nich strávil letos čtyřiatřicetiletý fotbalista v prvním týmu, za který stihl 778 soutěžních utkání s bilancí 672 branek, deset titulů ve španělské lize, čtyř pohárů pro vítěze Ligy mistrů, šesti Zlatých míčů pro nejlepšího hráče planety a s nespočtem překonaných rekordů.

Ještě ve čtvrtek během dne se zdálo, že se Messi vrátí z dovolené po vítězném turnaji Copa América, podepíše novou, předem avizovanou smlouvu a pomůže katalánskému klubu k dalším trofejím. Jenže večer Barcelona zveřejnila zprávu o tom, že Messi už nebude v jejím dresu nastupovat. Šestatřicátou trofej už v klubu nezíská.

LATEST NEWS | Leo #Messi will not continue with FC Barcelona

