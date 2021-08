PolitikoN: Koudelka, než ho zakážou, fyzikální zákony preferencí a ideologie zmrzliny

Ne že by začátek srpna až na strkanici kolem jmenování šéfa kontrarozvědky oplýval politickým děním, nabídl ale o to lepší paletu předvolebních bizarností. A protože volby jsou už v říjnu, ano, bude hůř. Děním uplynulého týdne poprvé provází Jan Wirnitzer.

Hlavním příběhem uplynulého týdne je tahanice kolem ředitele civilní kontrarozvědky Michala Koudelky. Ta představuje i starter pack pro začátek s českou politikou, pokud vás zatím míjela.

Věc se má tak: šéfovi BIS Koudelkovi končí pětiletý mandát. Jmenování ředitele je zodpovědnost vlády a premiér Andrej Babiš má s Koudelkou dobré vztahy. Zdálo by se to tedy jednoduché (otázky a odpovědi, kdo a co může a má dělat, najdete zde).

Jenže Babiš také potřebuje, aby ho prezident Miloš Zeman jmenoval předsedou vlády i po volbách. A prezident šéfa BIS rád nemá. Kontrarozvědka v Česku odhaluje ruské agenty, Zeman naopak věnuje energii tomu, že je – řečeno bez příkras – chrání. Vysvětloval světu, že na Krymu ruští vojáci nejsou, že se novičok vyráběl i v Česku a že je víc verzí výbuchu ve Vrběticích.

Babišovi by patrně nikdo moc nevyčítal, kdyby