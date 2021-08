Notes: Koudelka jako horký brambor. A noviny, kde se dočtete jen to, co právě chcete

Šéf bezpečnostní informační služby Michal Koudelka má mandát do 15. srpna. Premiér Babiš stále neoznámil, kdo má po něm řízení služby převzít. Místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost Birke Lukášovi Prchalovi v rozhovoru řekl, že by měsíc před volbami nejmenoval ani ředitele školy či technických služeb. Po volbách ať si Koudelku nová vláda šéfem klidně jmenuje. Podle některých odborníků na bezpečnost se premiér snaží vyhnout střetu s prezidentem Milošem Zemanem. A ČSSD ho, jak se dalo čekat, opět následuje.

Před volbami atmosféra houstne každým dnem. Podle průzkumu agentury Median by vyhrálo hnutí ANO, druhá by byla koalice Spolu. Piráti se STAN se opět propadli. O tom, proč ztrácejí voliče, mluví ve Studiu N náš analytik Jan Tvrdoň. Metody kampaně hnutí premiéra Babiše někdy pobaví, jindy zase, jako například dnešní „lízejte, než to smažou“, nad nimi zůstává rozum stát. Jedna věc se jim ale upřít nedá: fungují. Premiér vyrukoval s absurdním příspěvkem na sociálních sítích, o kterém vznikly ještě absurdnější mediální výstupy, které premiér pochopitelně nezapomněl opět sdílet, a tak se kolotoč předvolebního spamu našich facebookových zdí opět roztočil. Proto mu tu radost neudělám a čtenáře ušetřím tím, že odkaz na tento literární skvost do Notesu nedám.

Pravidelně se před volbami vyrojí také propagační noviny jednotlivých stran. Takové noviny jedné strany jsou skvělá věc. Čtenáři se v nich totiž dočtou přesně a jen to, co se dočíst chtějí. Osobně jsem nabral dojem, že mnohým lidem to stačí. Proč se v Deníku N vlastně namáháme… Za předvolební noviny zatím nejvíc utratilo hnutí SPD. Podle experta na politický marketing je to proto, že chtějí cílit hlavně na lidi, na které reklama na internetu nedosáhne. O lákavém počteníčku na deštivé večery napsal Kirill Ščeblykin.

Hnutí SPD v tisku předvolebních novin s přehledem vede. Průzkumy ukazují, že národovecké tendence před volbami fungují. U voličů si chtěl před měsícem zřejmě šplhnout poslanec ODS Skopeček, který na Twitter napsal, že by Národní galerii neměla vést Polka. Po vlně nevole příspěvek smazal a následně napsal úplně totéž, jen trochu jinak. A v Deníku N jsme dnes s Alicjou Knast, jak se ředitelka Národní galerie původem z Polska jmenuje, přinesli rozhovor. Reaguje v něm na gerilovou akci umělců, kteří její vedení galerie kritizují, ale nastiňuje i plány do budoucna.

Kolegyně Jana Ustohalová se zase dnes věnovala sociální politice státu v praxi. Ministerstvo pro místní rozvoj nechce vyplácet dotace za opravy po tornádu lidem, kteří jsou v exekuci nebo v insolvenci. Neziskovky, které tamní situaci řeší, se proti postoji státu bouří.

A o tornádu ještě jednou: Adéla Skoupá vyzpovídala šéfa Českého hydrometeorologického ústavu o tom, jak je Česko na tornáda připravené, v čem tkví potíže a co by ústav, který má předpovídání počasí na starost, udělal či neudělal jinak.

A co vás v Deníku N čeká zítra?

– Vláda stále neřekla, kdo povede BIS

– Nový průzkum Medianu: Babiš vede, Spolu sílí, Okamura padá

– Odborníci radí, jak si vylepšit hypotéku

– Oprátky pro odpůrce Lukašenkova režimu

– Šlachta: Neřeknu, s kým půjdeme, s kým ne. Vadí mi stíhaný premiér

– Komentář: Ještě nikdy nebylo obvinění z korupce Ficovi tak blízko

– Nový íránský prezident je další skvělý dárek pro Izrael

– Sebevražedný oddíl pobaví znuděné cinefily

Kontext N:

– Mezi lidmi přežili ti nejpřátelštější. Má to ale nebezpečný háček, tvrdí vědec

– Terst: Budování společenství pomocí fiktivních představ

– Nezjevné příčiny polarizované společnosti