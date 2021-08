Vláda stále nerozhodla, kdo povede BIS. Její chování je nemužné a zbabělé, říká bývalý zpravodajec

Premiér Andrej Babiš (ANO) stále neřekl, kdo povede Bezpečnostní informační službu (BIS) po 15. srpnu, kdy vyprší mandát současnému řediteli Michalu Koudelkovi, jehož práci opakovaně celá vláda ocenila. Předseda kabinetu chtěl vše vyřešit tento týden, zatím se tak ale nestalo, a koaliční partner – ČSSD – je navíc pro to, aby Koudelka skončil, jeho pravomoci převzal jeho současný zástupce Jan Pavlíček a nového ředitele jmenovala až nová vláda po volbách. V souvislosti s postupem kabinetu zaznívá kritika ze zpravodajské komunity.

O šéfovi BIS budou Babiš a Hamáček jednat v pondělí, pak mají oznámit stanovisko vlády. Nicméně podle vicepremiéra a ministra vnitra je jmenování ředitele kontrarozvědky plně v rukou předsedy kabinetu. Sám prý nebude proti tomu, aby Koudelka skončil. „Pokud se (Babiš) rozhodl (…) nechat výběr na novou vládu, jeho rozhodnutí respektuji,“ řekl Deníku N Hamáček.

Koudelkovi vyprší pětiletý mandát 15. srpna. V případě, že mu ho vláda do té doby neprodlouží nebo nevybere nového ředitele, bude řízením civilní kontrarozvědky pověřen současný Koudelkův zástupce a dlouholetý zpravodajec Jan Pavlíček.

Podobný názor jako Hamáček má i místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost za ČSSD Jan Birke. Pokud by výbor o jmenování ředitele BIS jednal, jak předpokládá zákon o zpravodajských službách, bude Birke podle svých slov pro to, aby Koudelka nyní jako ředitel skončil.

„S plnou parádou a s plnou jistotou si ho může zpátky jmenovat nová vláda. To máte to samé, jako kdybych se já jako starosta před volbami pouštěl do nějakých klíčových výběrových řízení. Já bych někomu nejmenoval měsíc před volbami třeba nového ředitele školy nebo technických služeb,“ tvrdí Birke.

Babiš záměr svolat schůzi bezpečnostního výboru odůvodnil mimo jiné tím, že by na novém vedení BIS měla panovat širší politická shoda. Podle některých odborníků na bezpečnost se premiér snaží vyhnout střetu s prezidentem Milošem Zemanem. Ten Koudelku dlouhodobě kritizuje, a to i přesto, že ředitel tajné služby dostal například cenu za zahraniční spolupráci od americké CIA a vláda ho opakovaně navrhla povýšit do hodnosti generála.

Aktuální postup členů kabinetu se nelíbí některým zástupcům zpravodajské komunity. „Ustupují tlakům, které přicházejí z Pražského hradu. To není pro Českou republiku