Sebevražedný oddíl je zábavný i chytrý anti-superhrdinský film pro znuděné cinefily

Líbil se vám Sebevražedný oddíl? Pak se vám Sebevražedný oddíl bude asi líbit ještě víc! Stejný název „pokračování“ pět let starého akčního filmu není jedinou anomálií tohoto zábavného výlovu z močálů starých DC komiksů.

Tradičně se soudí, že v souboji filmových verzí produktů dvou hlavních amerických komiksových vydavatelství DC a Marvel již léta suverénně vítězí Marvel. Má totiž zajímavější, barvitější hrdiny, kolem nichž lze vybudovat příběhy bližší divákům. Možná ale jen scenáristé hledali na špatných místech. Všichni chtěli dříve točit o Supermanovi, ale ukázalo se, že vnitřní život tohoto superhrdiny číslo jedna nikoho až tak moc nezajímal. Pokud vůbec nějaký měl.

V roce 2016 mělo studio Warner Bros šťastnější ruku. Kohosi napadlo zalovit v trochu bizarnějších vodách DC vesmíru a úlovkem byla skupina antihrdinů Sebevražedný oddíl, která se objevovala v DC komiksech sporadicky již od roku 1959. Šlo o zločince a vrahy, kteří jsou najímáni na nebezpečné úkoly výměnou za zkrácení trestu. To už byla trochu jiná káva než Batman a Captain America. Režie i scénáře se ujal zkušený David Ayer, který se podílel na Rychle a zběsile a napsal scénář pro S.W.A.T. Film byl přijat se smíšeným ohlasem, ale přinejmenším vynesl na výslunní pološílenou hrdinku Harley Quinnovou, jejíž představitelka Margot Robbieová jako by v ní trochu inkarnovala komiksovou krajanku Tank Girl. Harley s baseballkou tak získala prostor pro sebe v následujícím filmu Birds of Prey.

Zisk z cancel kultury

Bylo ale jasné, že Sebevražedný oddíl ještě neřekl své poslední slovo. Brzy začalo vznikat volné, samostatné pokračování. Po několika pokusech a omylech s volbou režiséra dostali Warneři jako na stříbrném podnose dárek v podobě Jamese Gunna. Ten totiž vytvořil veleúspěšnou sérii marvelovek Strážci galaxie, ale po zveřejnění starých neuctivých twitterových příspěvků si „kultura výmazu“