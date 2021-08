Korejská sekta vábí Čechy během pandemie na internetu. S klamáním skončíme, tvrdí

Začalo to nenápadně. Oslovení přes instagramový účet, nezávazná debata nebo žádost o vyplnění dotazníku, který se týká víry. „Bylo to v době lockdownu, kdy jsem většinu času trávila doma. Sama jsem si přitom říkala, že bych to období mohla využít ke čtení bible,“ vysvětluje jedna ze slečen, která se stala obětí nových praktik korejské sekty Sinčchondži.

Redakce její jméno zná, rozhodla se ale zachovat její anonymitu, říkejme jí například Eva. „Často mě někdo varoval před sektami, ale dokud nemáte tu zkušenost, jejich praktiky nepochopíte,“ hodnotí déle než čtvrt roku trvající účast na přednáškách.

Sinčchondži není v Česku neznámá. Především v okolí Prahy působí již přes pět let, pozornost laické i odborné veřejnosti poutá především praktikami náboru nových členů, který nazývá „misií“. Nové studenty svého učení korejská sekta láká především pod záminkou porozumění bibli na společných kurzech. Cílem je postupně zájemce přesvědčovat, že existuje jediný správný způsob čtení bible, a to ten, který přináší korejský duchovní I Man-hi.

Jeho jméno, stejně jako název Sinčchondži, se ale frekventanti přednášek dozvídají až těsně před vstupem do sekty. Ten je stvrzen podpisem.

Nenápadné učení

„První čtyři týdny probíhalo jakési síto lidí, kteří projevovali větší zájem. Prakticky se jednalo o čtení bible tak, jako probíhá v kostele, pouze se setkání konala online,“ popisuje Eva s tím, že průběh prvního měsíce a půl nebudil podezření, že by za setkáními mohlo být něco víc než jen společné porozumění knize všech křesťanů.

V dalších týdnech se na lekcích zintenzivňuje