Šéfa technických služeb bych také nevybral před volbami. Ať si tam Koudelku napere nová vláda, říká Birke z ČSSD

Sněmovní bezpečnostní výbor nakonec zřejmě nebude jednat o tom, zda má v čele kontrarozvědky pokračovat současný ředitel BIS Michal Koudelka. Místopředseda výboru pro bezpečnost Jan Birke (ČSSD) v rozhovoru pro Deník N řekl, že Koudelkovi by měl v polovině srpna vypršet mandát a vedení služby by měl dočasně převzít jeho zástupce Jan Pavlíček. „S plnou parádou a s plnou jistotou si ho může zpátky jmenovat nová vláda. To máte to samé, jako kdybych se já jako starosta před volbami pouštěl do nějakých klíčových výběrových řízení. Já bych někomu nejmenoval měsíc před volbami třeba nového ředitele školy nebo technických služeb,“ tvrdí Birke.