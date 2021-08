Šlachta: Neřeknu, s kým ano, s kým ne, vadí mi stíhaný premiér. Lidé nás nevnímají jako fízlstranu

Kladu všem stejnou úvodní otázku – budou se nadcházející sněmovní volby něčím zásadním lišit od všech předcházejících? Kromě toho, že v nich kandidujete vy, samozřejmě.

V té osobní rovině se to pro mě liší hodně. Z voliče se ze mě stává volený, to je pro mě zásadní. Musím říct, že lidé, se kterými mluvíme, vnímají, že ty volby budou zásadní. Myslím si, že k tomu hodně přispěl covid, stav důvěry vůči politice, vůči státu.

Jste nervózní kvůli průzkumům? Podle některých se do Sněmovny dostanete, podle jiných ne.

Nervozita byla, když to začalo vystřelovat a začala se ta procenta objevovat. Já si myslím, že v Přísaze jsme nebyli nervózní nikdo, spíš byli nervózní lidi kolem nás a média. Dá se říct, že do čtyř procent si nás nikdo pořádně nevšiml a teprve pak se začalo nějakým způsobem mluvit a uvažovat. Takže nervozita pro nás je spíše závazek ještě větší práce.

Nebyli byste první politický projekt, který opsal světlicovou dráhu – rychle vystoupal, zasvítil a klesl dolů. Nehrozí vám to?

Jedna z nejsložitějších věcí byly kandidátky. Obsadit všechny kraje, abyste ty lidi určitým způsobem znal, určitým způsobem za ně ručil, ale hlavně aby se ztotožnili s programem Přísahy. Jsem rád, že v pátek jsme předali kandidátky na jednotlivé krajské úřady.

Není žádná novinka, že s vámi Přísahu zakládali bývalí policisté, ale i tak je koncentrace lidí z bezpečnostní branže na vašich kandidátkách dost nápadná. Byl to plán až v takové míře, nebo se vám nepodařilo oslovit dost výrazných osobností z jiných oborů?

Já jsem četl váš včerejší článek, jsem hrozně rád, že se Deník N Přísaze věnuje. Napočítal jsem, že tam je čtrnáct bývalých příslušníků, buď celníků, nebo policistů, takže 3,5 procenta z 340 kandidátů.

Pak jsou tam nějací lidé z vězeňské služby.

Nic se neplánovalo, na druhou stranu já si těch lidí samozřejmě vážím, se všemi těmi lidmi jsme spolupracovali, nějakou dobu je známe. Jednou z našich hlavních priorit je prověřování zakázek a úniků financí ze státního rozpočtu a tito lidé si prošli státem a sloužili mu. Nebyl to plán, ale samozřejmě program a to, s čím do toho Přísaha vstupovala, tyto lidi oslovovala a oslovuje.

Nenahráváte tím trochu na smeč svým odpůrcům, kteří už teď o Přísaze mluví jako o policejní straně? Možná jste slyšel ještě méně lichotivé přezdívky.

Děkuji, že jste to vynechal, ale já to stejně řeknu –