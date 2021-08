Nový průzkum Medianu: Babiš vede, Spolu sílí, Okamura padá

Opoziční koalice si během července prohodily místo, na druhou pozici co do preferencí se vyhoupla Spolu. Ta podle výzkumu Medianu v posledních měsících sílí, naopak Piráti a STAN i nadále ztrácejí voliče. V čele se pevně drží Andrej Babiš s hnutím ANO.

Pokud by se v červenci konaly sněmovní volby, zvítězilo by v nich hnutí ANO. Podle volebního modelu agentury Median by nejsilnější vládní strana získala 26 procent hlasů. Babišovo hnutí by tak oslovilo stejně voličů jako v červnu. Po měsících poklesu na začátku roku a jarních měsíců spojených s covidovou situací je nyní podle Medianu ANO opět poměrně stabilně v čele žebříčku.

Svou sílu podle výzkumníků generuje ANO zejména mezi svými tradičními voličskými skupinami. U lidí nad 55 let věku by získalo více než polovinu hlasů.

„Hnutí ANO s 26 % má stejnou podporu jako v červnu, a obhájilo tak pozici lídra. Jeho podpora je nejsilnější mezi lidmi se středoškolským vzděláním bez maturity anebo nižším a také mezi lidmi nad 55 let. Mezi lidmi s maturitou nebo vysokoškolským vzděláním je hnutí ANO na třetím místě za koalicemi opozičních stran. ANO má nadpoloviční většinu příznivců ve věkové skupině 55 a více let,“ vydvětluje Median.

„Pokud by hnutí ANO získalo hlasy od všech voličů, kteří hnutí vážně zvažují volit a nevylučují účast ve volbách, získalo by