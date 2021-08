„Když střílíte v mé zemi, je to proto, abyste někoho zabili.“ V Tokiu soutěží i uprchlíci

Když v létě 2015 spolu s dalšími osmnácti lidmi plula Yusra Mardiniová z Turecka Egejským mořem směrem k řeckému ostrovu Lesbos, začala do nafukovacího člunu téct voda. Pasažéři do moře vyházeli veškerá zavazadla, po chvíli ale začalo být jasné, že na záchranu to stačit nebude. Všechny je už dále člun neudrží. Někdo z něj musí vyskočit.

Yusra a Sarah Mardiniové neváhaly. V syrském Damašku, odkud sestry pocházely, se obě věnovaly plavání a mnozí je považovali za budoucí hvězdy plaveckého oddílu. Pokud měli plavbu přežít všichni, tohle byla nejjistější možnost: obě vyskočí z člunu a do Řecka doplavou vlastními silami.

Na Lesbos sestry Mardiniové dorazily asi po třech dalších hodinách. A šťastně doplul i vodou se plnící nafukovací člun –⁠ plavbu všichni pasažéři přežili.

Dnes, o šest let později, se Yusra Mardiniová nachází v německém Berlíně a pouze před několika dny se vrátila z Tokia. V Japonsku byla pracovně – soutěžit v motýlku na sto metrů.

Medaili na olympiádě nezískala. Přesto je ale sportovkyní, kolem které se soustřeďuje opravdu mnoho mediální pozornosti, neustále dává rozhovory a vycházejí o ní desítky článků ve světových médiích. Je totiž členkou zcela výjimečného týmu – takového, v němž soutěží sportovci, kteří vlastní domovinu reprezentovat nemohou.

Symbol naděje

Byl podzim 2015 a Evropa zažívala největší migrační pohyb od konce druhé světové války. Média už několik měsíců každodenně informovala o počtu mrtvých na moři, politici jako Viktor Orbán stavěli ploty a dobrovolníci po celé Evropě uprchlíkům rozdávali jídlo či hygienické potřeby. Válka v Sýrii se táhla už čtvrtým rokem.

Pár týdnů poté, co příjezdy do Evropy v září dosáhly svého vrcholu